12月10日是國際人權日，國家人權委員會在監察院舉辦「台灣人權阿普貴（upgrade）」，蔡英文總統和監察院長陳菊一起出席，宣揚跨部會的人權作為。諷刺的是，黨外時代推動民主運動的前輩卻站出來「體檢當權者」，他們大嘆民主開倒車，尤其是關中天新聞台，打壓言論自由一事，被認為是民主蕩然無存的象徵。

1979年12月10日黨外人士在高雄舉辦示威遊行，要求當時的國民黨政府開放黨禁、報禁，而引發了美麗島事件，經過40年的民主發展，台灣好不容易有一個相對自由的環境，但是蔡政府上台之後，一連串的作為，包括設置東廠清算國民黨黨產、制定《反滲透法》等威嚇人民，甚至關閉中天新聞台，已經完全走上法西斯的道路。

對民進黨而言，國際人權日是值得紀念的一天，但是這一天卻讓人民站上街頭哀悼民主已死。民進黨大言不慚地發表聲明，感念黨外前輩的貢獻，期盼大家守護得來不易的自由；卻看到黨外前輩們如張俊宏、林正杰、施正鋒等人站出來痛批，他們那一代所奮鬥出來的民主，結果是人治的民主。民進黨變成法西斯，比國民黨的白色恐怖，要恐怖一百倍。

人權日這一天，蔡總統和民進黨只能說著空話，不敢面對一連串侵害人權的事件，包括查禁大陸童書、關中天新聞台，甚至進口萊豬殘害國民健康，緊接著日本核食又要闖關，這些作為連提都不敢提。

最諷刺的是國家人權委員會舉辦的「台灣人權阿普貴」，連「升級」兩個字都說不出口，用一個大家聽不懂的「阿普貴」蒙混一下，什麼碗糕！

台灣人權被蔡政府踐踏得羞於見人，這一天，值得台灣人民舉哀！