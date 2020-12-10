12月10日，在聯合國《世界人權宣言》簽署72周年的「世界人權日」，這一天將近有20位當年積極支持「黨外運動」的人士，在立法院群賢樓門前召開記者會，對蔡政府進行「人權體檢」，與會人士批判的面向非常廣闊，由萊豬、軍購、大法官等等，處處顯示今天執政的蔡政府正在快速地「法西斯化」。

其中最令人無法接受的是「關中天新聞台」案。NCC審議委員全數通過此案，表示這個原本應獨立運作的機構，跟民進黨執政後刻意成立的促轉會、黨產會一樣，已經成為蔡政府排除異己的「血滴子」。

而且連司法也已經淪為蔡政府的禁臠。今年8月，大法官會議宣告《黨產條例》的爭議「全部合憲」，表示我國憲法體制內應有的獨立思考，已經淪為只會向蔡英文輸誠表忠的「綠衛兵」。

最近台北高等行政法院以四大理由，駁回中天不服NCC裁決聲請假處分案，首要理由竟然是「媒體應受政府監督」，在民主社會中誰都知道，只有媒體監督政府，而沒有政府監督媒體這回事，顯示民進黨政府已經把司法權「收編」成行政院的附屬單位。這是蔡政府既收編立法院、考試院和監察院之後，又一次「偉大」的作為，讓民進黨人可以對蔡英文歡呼：「法院也是咱們的啦！」

號稱「人權鬥士」的陳菊出掌監察院之後，對於蔡政府這一系列的倒行逆施不但不發一言，而且還在世界人權日宣布在監察院內成立「國家人權委員會」，表示「菊姐」正在努力地替「英妹」布置「廁所裡的花瓶」！陳菊難道忘了當年她也是美麗島事件的受刑人？難道忘了他們當年不惜生命所爭取的自由民主價值？為什麼一旦得勢卻完全變成另外一個人？

當「五權憲法」已經給搞成行政院「一權獨大」，行政院長蘇貞昌一聽到外面有什麼風吹草動，就要立刻表態：他跟蔡英文的互動「剛好把憲政體制發揮得淋漓盡致」，自己絕對沒有「背後開毒口」。蘇貞昌何等強勢？卻要在大庭廣眾前如此低頭。這難道不表示：蔡政府已經變成了「一言堂」？

當年鄭南榕自焚時，黨外雜誌詳細報導他的死是為了爭取「百分之百的言論自由」，而他也的確以言論自由而殉道。不久前，孫姓老翁在中天電視台門前自焚，綠色媒體幾乎都噤聲不語。所以大家只能私下走告：如今台灣人民心中已有新的「小警總」，當心自己講的話「朕難容」！

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）