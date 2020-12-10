12月10日是「國際人權日」，卻也是台灣歷史上最值得紀錄、最羞辱的一天，因為再過一天，中天新聞台將正式消失。民眾熟悉的52頻道也因為爭取者眾、無法擺平而空頻。我們必須說，52頻道破天荒的空頻畫面，竟是因為一家新聞台的言論沒辦法獲得政府當局的認同，而必須在觀眾面前消失。換言之，52台的空頻畫面就是NCC封殺台灣新聞自由、言論自由的墓誌銘！

過去，台灣從沒有任何新聞台被關，卻在台灣自豪於民主憲政成就，在民進黨綠色執政時期，透過甘冒大不諱的7名NCC委員，把民眾「知的權利」判了死刑，硬把一家以監督執政砲火最猛烈著稱的新聞台給關了，真令人難以置信！

NCC主委陳耀祥在關台記者會還說：「台灣在民主化、數位化以後，從來就不會只有一種聲音。」但現在綠色獨裁破天荒的關了新聞台、又對網路留言者以社維法移送偵辦、更對參加秋鬥的民眾查水表。這不就是寒蟬效應嗎？未來除了歌功頌德大內宣，還有新聞台敢言所當言嗎？台灣的言論自由、新聞自由遭到這種踐踏，真是歷史的一大諷刺！

憲法保障人民的言論自由，大法官解釋裡更清楚明白的說道，所謂言論自由、新聞自由，就是要有多元化的聲音，讓民眾知道事實的真相，而不是知道執政團隊所要宣導的內容。其中，知的權利正是確保人民基本權利的最重要要素。

讓我們看看《國家通訊傳播委員會組織法》，第1條即明定其設置目的在於落實憲法保障之「言論自由」，以及謹守黨政軍退出媒體之精神，與促進通訊傳播健全發展、維護媒體專業自主。該法第8條，更明定NCC委員應超出黨派以外，獨立行使職權。

結果，我們卻看到NCC照著劇本演出，下架中天，沒收人民的新聞自由，NCC委員更對自己組織的成立宗旨渾然不知，完全背離憲法及大法官有關「言論自由」與保障「言論多元性」精神，硬是關掉新聞台。真讓人懷疑，這些學者、專家將來要怎麼教導學生什麼叫「新聞自由」？要怎麼教育我們下一代，台灣是民主法治的國家？台灣有言論自由？

假處分案遭駁回，並不讓人意外。但法官一方面天真地認為，新聞台人員與設備可以到娛樂台、綜合台製播節目；NCC卻跟著宣布，綜合台定位屬性是娛樂、綜藝、戲劇等，若要播新聞必須申請營運計畫書變更，由NCC進行審議？這不就是在封殺言論自由？天底下有這麼荒謬的事嗎？我們要再問一聲，所謂「新聞台應受政府監督」，這不就是過去大家所批評的沒有言論自由嗎？

真正的新聞自由就是要容納不同的聲音與評論。未來，52台看不到中天新聞應該已成定局。我們除了要譴責那些漠視新聞自由、踐踏新聞自由的人士之外，也要認識到，中天案還有更多法律攻防要打，還有很多的法律途徑要走，我們不能喪志，必須繼續努力，因為言論自由絕對不能被打倒。

我們也期待在關鍵時刻，法律人要覺醒，勇於站出來，確保司法成為民主最後一塊淨土。因為沒有任何權力會比憲法保障人民基本權利還重要。（作者為立法委員）