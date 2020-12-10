新冠肺炎疫情衝擊全球，跨國旅遊為之停擺，重創旅遊相關產業。所幸在醫藥學界的努力下，疫苗與治療藥品逐一上市，各國邊界可望陸續解封，國際間往來無須再實施14天的隔離，進入後疫情時代。

屆時將重新恢復跨國的旅遊，啟動龐大的旅遊商機，吾等可從各國股市變動觀察，新冠疫情肆虐時，旅遊相關股票（如航空公司、飯店、旅行社與郵輪等）股價紛紛大跌，近期開始大漲，即是預期報復性旅遊商機。

交通部將大多數的資源用於旅遊補助上，以「安心旅遊國旅補助計畫」為代表。在我國疫情大幅緩解，人們報復性消費之際，對於自由行以及團體遊，都提供極優惠的補助，連假日都能適用；離島再加碼每房補助1000元；還有觀光遊樂業入園優惠，高中以下國民不限次數免費入園；搭乘台灣觀光巴士旅遊，可享2人同行1人免費優惠等，可謂是有史以來補助最高的方案。

政府大方補助，也付出驚人的代價，原先只編列39億元，最後補助竟翻倍逾82億元。導致觀光發展基金幾乎耗盡，交通部只能舉債59億元因應，也讓新推出的冬季旅遊補助專案大幅縮水。

旅遊補助僅在救急，卻變成常態化，嚴重扭曲市場機制，最受疫情衝擊的國際觀光飯店，反而受益有限，應逐漸退出。被挪用的觀光發展基金，則應回復其既有的功能。

觀光發展基金的用途明文規定在《交通作業基金收支保管及運用辦法》第11條第四款：「一、國家風景特定區之興建、整建、規劃、維護及維持等觀光設施支出。二、國際及國內觀光配套設計、宣導、推廣、行銷、研究發展等支出。三、補助地方政府及觀光遊憩相關單位興建、整建、規劃、維護、維持等觀光設施支出。四、辦理經行政院核定之國家風景特定區內土地開發計畫，區段徵收取得可建土地等開發成本支出。五、管理及總務支出。六、其他有關支出。」

我國觀光基礎建設遠不如其他觀光大國，連最基本的國家門戶-桃園機場，還不如大陸僅飛國內線的3線城市機場，桃園現有的2個機場航廈，非但運量不足，設施還簡陋不堪，頻傳漏水等重大瑕疵；原定2020年完工的第3航廈，主體工程招標卻因經費過低，導致屢次流標的結果，延期至明年1月的第4次招標仍有很大的變數。

面對明後年疫情終結後，即將引爆的旅遊商機，政府應盡速將觀光發展基金等資源，超前部署改善機場等觀光軟、硬體建設，提升我國的旅遊品質，才能吸引高消費能力國際觀光客來台。反之，若還繼續使用二流的設施迎接旅客，只會形成惡性循環，最終旅遊業只能靠政府補助硬撐。

（作者為中華經濟與金融協會副秘書長）