無色覺醒》賴岳謙：大國博弈南海風雲！防空識別區怎設防？(圖/國防部提供)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第781集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「大國博弈南海風雲！防空識別區怎設防？」

民進黨執政後，兩岸關係急轉直下，不僅在內部挑弄民眾反中情緒；外部還配合美國政客大打「台灣牌」。種種因素不斷刺激中國大陸出動各式偵查機，近入我國西南空域，有些專家媒體認為是針對台灣，但其實更有可能的目的是針對他國潛艦與軍機，在南海海域進行掌控。

如此一來國際上開始有傳言說，中國大陸頻頻飛行的目的，是為了要在南海劃設防空識別區。該消息起初並未有人注意，卻在經過一段時間發酵後便開始引起討論。但中國大陸真的會在南海設立防空識別區嗎？

我們可以先談談何為防空識別區，國際法上並沒有所謂的防空識別區，因為防空識別區不符合國際法，也就不符合聯合國的原則，所以就沒有國際法的效律。因為沒有法律效力，若是個別國家自行劃設防空識別區後，別國尊重的依據是來自該國的實力，諸如其他國際議題一樣。

因此設這個防空識別區的意義在於，一旦防空系統偵測到有外機進入我國的防空識別區後，我方的空軍便會緊急起飛，但僅可以給外來飛機施加壓力，並沒有權力將其擊落或是干擾飛行。也就是說，該國劃設的防空識別區就如同自己的地盤，一旦遇上實力與自己相當，或是比自深強大的國家，所能起到的效果就相當有限。

如此一來，再來思考中國大陸是否會在南海劃設防空識別區的答案就顯而易見了。一旦當中國大陸劃設了之後，便會引起周邊盟國的反彈，但如今南海議題對中國最重要的，是將南海共同行為宣言轉向南海共同行為準則，一旦塵埃落定後，中國大陸便可以與東盟諸國共同對抗「域外國家」介入南海的問題。

中國大陸近期對周邊國家領土問題的態度，始終保持「擱置爭議，共同開發」的精神，因此沒有必要在此時劃設南海的防空識別區，去挑撥與南海國家的矛盾，由此判定防空識別區的議題，只是有心人士刻意炒作的結果。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！