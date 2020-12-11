在一場由民間單位所舉辦的數位轉型研討會，現場產官學冠蓋雲集，探討主題琳瑯滿目，原以為是場平淡的會議，但卻激發出新創相關的議題。歸納後的主要討論焦點為：第一，金管會主導的「創新板」會不會成為下一個蚊子館？第二，國發會基金投資是不是換湯不換藥的補助款？第三，科技部負責的產學發展是否少了氣勢？會場抱怨聲浪不小，矛頭指向政府。連執政黨的立委，都不解為何政策改革的步伐如此龜速且保守？

當大家質疑，為什麼台灣只有一個台積電？而更深層的疑問是，到底台灣有無能力養出獨角獸（企業成立不到10年，但市值達到10億美元以上，且還未在股票市場上市的新創公司）？事實上，近年來獨角獸已成國家競爭力及新創力的代名詞。

獨角獸的養成方式，眾說紛紜，它不是一夕之間的轉化，它是國家的產業政策、選題的眼光及能耐，以及國際資源競逐的總產出。天下雜誌近期發表一篇被大量轉傳的文章《72歲VS.59歲 台韓十大富豪PK，誰年輕又有錢？》類似的質疑，馬雲也曾提過「為什麼台灣創新的領軍人物都是六、七十歲？」深入剖折，台灣十大富豪的產業分別是：科技五人、化工一人、快消（快速消費）二人、金融二人。反之，韓國富豪的產業別是：科技二人、汽車一人、化工一人、化妝品一人、互聯網二人、生技一人、遊戲二人。從富豪行業分布觀之，台灣沒有任何新產業或第三產業上榜，由此推論，就台灣過去二十年的產業升級轉型策略，基本上不算成功。

當「政治正確」成為產業發展的首要時，定調之後的誤入歧途已然在意料之中。例如，太陽能板的技術門檻低，第三世界的國家只要全國一心，台灣是沒有競爭力的，只能在台灣島內玩玩，實在沒必要為了少數環保、綠能產業，把大錢往深坑投，或以市場來換取技術。這些思考、作法不啻緣木求魚，只能讓少數企業受益，無法造福整體產業。因此，養大獨角獸的第一口糧，就是政府正確的產業政策。

台灣的政治、市場、地緣原本就受限，集中資源，在基本厚實的底蘊上，發掘顛覆性、創新的好題目，是獨角獸的第二口糧。在中美兩國超過300隻的獨角獸中，網路軟體與服務、互聯網、健康醫療、金融科技、大數據／雲端服務是行業排名前五名，這五類產業，台灣在大數據及健康醫療還有一拚之力。

另一份關鍵報告Startup Genome裡的台灣篇，明白指出台灣在新創上有一大利多（人才充沛）和三大缺失（市場動能不足、國際資金平淡，以及缺乏出場機制）。在技術面，台灣的機會是人工智慧和分析，行動貝果及沛星兩家新創公司是觀察指標，而台灣利基產業則是高科技所衍生出來的智慧製造及機器人。因此，我們可以樂觀地認為，台灣在半導體晶片、醫療、數據分析等的整合，造就出來的健康產業與科技上，如果上述障礙可被移除，應該很快的可以孕育出幾隻獨角獸。

獨角獸為了生存，不間斷地海外募資，招募多元國際人才及法規的鬆綁是鐵律，缺一不可。於此台灣政府的表現不算合格，雖然有志之士越來越多，但可能存在太多的利益糾結與僵化體制，就形成百思不解的遲滯。近年來，法國、以色列及韓國在新創圈的力道為舉世所稱頌。有足夠多的優秀資源池，才能從中產出獨角獸。這些國家在新創的推動上是以協助創業者的角度思考，展開後續的政策規畫，而非以保護投資者的立場，進行控制。

就以目前討論熱度很高的「創新板」為例，投資人門檻為自然人擁有新台幣3,000萬元財力證明，而且根據證交所規劃的草案，「創新板」上市條件包括三類，其中第一類為市值新台幣16億元，最近一年營業收入1.5億元，需證明有能力供應上市掛牌後，12個月營運資金。以如此設限的心態來設計資本市場運作，恐怕在一番努力後，只會再燒一口冷灶。

其次，國際人才的取得速度，開設新公司的速度也是台灣的缺點。在2019年的全球競爭力報告，雖然台灣排名第12名，為四大創新國，但在僱用外國勞工的容易度（第88名），開辦新事業需要的天數（第59名）等項目排名則相對落後。

台灣一直是往好的方向邁進，但速度確實是慢半拍。在十倍速運轉的世代，速度不夠快的結果就是原地踏步。在獨角獸的創造過程中，缺乏政府配套作嫁，肯定難產。一個深度的產業政策規劃、等量齊觀的好題目，以及政策開放的決心與不達目的絕不鬆手的企圖心。有了上述配套，再傾全國之力培育發展，仍然有一絲獨角獸茁長的生機。

(工商時報)