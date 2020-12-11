看到最近英國和歐盟的談判頻頻卡關，覺得很有趣。英國就像變了心的女友，一去不回頭，歐盟卻有點二楞子，以為還能找個新模式維持舊關係，結果就雞同鴨講，抓不到點子上了。

今年初正式脫歐後，英國必須在今年底前完成和歐盟的貿易協商，原本首相強生在北愛邊界問題上做了讓步，不設硬邊界。但與歐盟達成協議後，英國內部硬脫歐派激烈反對，認為不夠硬的脫歐跟本不算脫歐。英國政府在9月提出「內部市場法案」，脫歐立場轉趨強硬，北愛邊界的安排更抵觸英國與歐盟的協議。強生日前與歐盟執委會主席范德賴恩會談，結果不歡而散，歐盟開始研擬協議不成的航運交通緊急因應方案，英國民眾則搶著囤貨。看來英國真要無協議脫歐了，但即使如此，英國仍是鐵了心要分手。

雖然只是52%對48%的接近比例決定脫歐，雖然英國通過脫歐公投深受假消息影響，但事實上，英國的確有相當比例的民眾有強烈的反歐盟情緒。先天上，懸於外海的英國本就與歐陸有些疏離，大不列顛帝國曾揚帆全球，又和美國是兄弟之邦，所以英國人骨子裡總有股優越的傲氣。

歐盟統合的進程中，英國一直是重要角色，但隨著蘇聯瓦解，東歐國家紛紛加入歐盟，趁著歐盟國沒有疆界管制之便，移民大舉到西歐搶飯碗。接著金融海嘯時歐盟花大錢救援希臘、義大利等破產國，民眾看著自己的血汗錢替那些懶惰蟲埋單，難免一肚子氣。而在閱報率高的各家小報筆下，歐盟是個浪費、官僚、無效率、奪走英國自主權的組織。阿拉伯之春後湧入的中東難民，更讓英國民眾既厭又懼，對歐盟國家必須集體承擔的難民配額十分不滿，對無視基層感受一味唱高調的倫敦政治菁英也很失望。底層的不滿情緒一直在蓄積，才會在脫歐公投時一舉宣洩出來，那時，英國就已經下定了和歐盟分手的決心。

各種談判，例如水產、漁場或北愛邊界問題，其實都是理性的考量，但英國脫歐是一個感性的決斷，再多的理性，也不敵感性衝上頭。所以，明明知道北愛如果搞個硬邊界，會違反《貝爾發斯特和平協議》，而且將阻礙脫歐談判，甚至被歐盟告上歐洲法院，但英國還是為了維持脫歐的純粹度，通過了《內部市場法案》。因為說穿了，為了和歐盟分手，硬脫歐派願意不惜任何代價，因此無視於北愛和平及未來北愛可能憤而脫離英國，也先把傾向留歐的蘇格蘭可能公投獨立的事丟到一邊。

英國這麼決絕，歐盟卻始終不明白自己是被徹底厭棄了，還以為自己仍很有吸引力，英國會很想和歐盟談出新的協議，否則英國就損失大了，殊不知英國硬脫歐派恨不得與歐盟切八段。而歐盟還端著身段要求英國採行歐盟單一市場貿易規則，維持在英國水域的漁船最大許可量，不在北愛設硬邊界，實質上就是一切如常。但英國之所以選擇脫歐，就是不想再受歐盟各項規矩的束縛，一切如常還幹嘛脫歐咧？

說歐盟不懂英國的心，也不完全是事實，因為英國脫歐的真正意義，在於根本性地否定了歐盟存在的理念、運作方式與價值。如果同意英國的質疑，把歐盟箍起來的信念也將跟著分崩離析。歐盟唯一的抵抗方式，是繼續堅持自己的理念與作法，這樣歐盟裡的日子才能過下去，英國脫歐造成的傷害才能降到最低。