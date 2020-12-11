2020年國際人權日的主題是「Recover Better」（更好地重建）。在新冠疫情肆虐期間，聯合國人權委員會看見許多地方出現了歧視、排斥、侵害人權和社會不公等問題，故呼籲世人在後疫情時代應挺身捍衛人權，讓自由與人權能盡速恢復到從前，甚至超越從前。

在這波疫情中，台灣民眾發揮了高度服從和寬容政府多項強硬的防疫措施，例如口罩限買、邊境管制、隔離檢疫、手機定位追蹤、延緩陸籍人士和台商返台等等。識大體的台灣老百姓，沒有像歐美國家民眾般走上街頭示威抗議，而是「順時中」地配合政府指揮，過著防疫戒嚴新生活。就在人民逐漸失去警戒心的不知不覺中，一個威權政府已然形成，它不僅掌控人民的行動，還支配人民的健康和資訊自主權；不管是萊豬進口還是中天新聞關台，哪須在乎民意，一切政府說了算。

在威權政府眼中，當然容不下任何一點愚民的「異見」。為了剷除批判力最強的中天新聞台，NCC布局兩年，窮盡各種行政和法律手段之能事，處心積慮要拔除政府最大的眼中釘，以達殺雞儆猴之效。

在此過程中，中天早已飽受凌遲，NCC拿著顯微鏡檢視，從節目內容、內控機制、人事布局到股東言論等無一不查，就算枉顧法治、悖離專業、犧牲形象、失去民心，也在所不惜。NCC「一心監督你一台」，就憑這點，中天縱使有滿腹委屈且損失慘重，但也雖死猶榮了。

其實在一個政治掛帥、法治扭曲的監管體制下，廣電媒體事業很難有所發展，光是應付監理機關各種瑣碎的行政要求，以及擔心誤碰監理機關罩門，隨時會被裁罰、撤照和不換照等，就夠業者受了，哪有餘力再去發揮媒體監督政府之責和製播優質內容。再說頻道上下架充滿了爾虞我詐的商業角力，並非外界想像的單純。廣電媒體與其留在如此管制和經營不確定的高風險環境中，不如脫離這個「詐不可測」的體制，另謀出路。

綜觀國內媒體環境，有線電視占有率逐年下滑已是不爭的事實，主要收視族群乃是35歲以上的中老觀眾，年輕世代早就轉向網路媒體了。但值得注意的是，老中青三代從事「多螢收視」之比例持續成長。由此可見，未來影音媒體的兵家必爭之地，不在有線電視，而是網路媒體平台。有遠見的媒體業者早就開始布局網媒、開拓新市場了。

結束，是另一個開始。無論中天新聞台是否還有重返有線電視的機會，都期許中天勇敢走出慣性，跨越舒適圈，努力地在傳統體制外找尋另一個春天。祝福中天新聞台Recover Better！早日重建並超越從前。

（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）