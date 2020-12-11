台北地檢署指揮廉政署偵辦勞動基金弊案有重大進展，寶佳資管執行長唐楚烈改列被告。本案事關1150萬勞工的退休保障，稍有政治敏感度的人，都能嗅到此事絕非一、二人所能隻手遮天，查案雖已有所斬獲，但還不夠，檢察官應鍥而不捨向上追查，除惡務盡。

本案歷經三波調查，緣起於勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文，被控接受招待與業者共同炒股，經台北地檢署查獲具體事證、台北地院裁定收押。第二波調查發現寶佳集團的嘉源投資部門主管邱裕元與游共同炒作股票的證據，檢方依貪汙罪命以30萬元交保。第三波調查查獲寶佳資管執行長唐楚烈勾串復華證券操作勞動基金，承接寶佳高價買進的遠百股票，形同用勞工的退休保障接寶佳的爛攤子。

本案有2個環節需要調查，第一是游迺文與寶佳的關係；第二是游迺文和民進黨勢力（包括行政院高層、核心立法委員等）的關係，至於寶佳的政商關係，目前難謂違法，但需要釐清。

檢廉第3波調查在第一個環節已有重要進展，游和寶佳更高層的關係也應該深入調查。遺憾的是，對第二個環節的調查似乎沒有進展。游迺文3年前就因涉及勾結炒股弊案而列入「高風險名單」，應調動卻未能調成，如果不是「上頭有人罩」，可能嗎？究竟誰在「罩」他？

寶佳自營建業起家，近年投資金融業，已有「喊水可結凍」的實力。寶佳資產前身是鑒機資產，由蔡友才在兆豐金董座期間創辦，蔡因涉兆豐洗錢案退出後，改名寶佳。此次寶佳涉及勞動基金弊案，相關高層背後的政治關係也可追查。