美國總統選舉結束，川普不但沒有表現君子風度承認敗選，協助新當選的拜登順利交接，反而一再質疑選舉舞弊，提起法律訴訟，煽動支持者。眼看美國民主制度搖搖欲墜，醜態畢露。但美國畢竟是歷史悠久的民主國家，民主法治精神深植人心。不僅川普任命的聯邦法院法官本著獨立審判精神，一一否決了川普的選舉訴訟，保護了選舉的結果與公正。而他所任命的一些官員更秉持道德與民主法治的精神，不貪戀權位，不困於人情，更不畏懼權勢壓力與死亡威脅，拒絕說謊，維護民主，更是值得讚佩。

因為聲稱此次選舉是近年來最安全最乾淨的選舉而被川普解雇的國土安全部網絡安全和基建安全局局長克雷布斯，在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）製作的電視新聞節目「60分鐘」訪問時，重申查無任何證據有外國勢力利用網路攻擊或介入本次選舉。當他被主持人問到被川普解雇是否感到遺憾，他說：「唯一的遺憾是我沒來得及和我的團隊道別，他們很棒，做了正確的事。我一輩子都是共和黨員，但我也是一名公僕，我做我身為公僕該做的事，沒有什麼好遺憾的。」 在訪談中他還表示，這次大選結果都是許許多多的選務人員認真地一票一票計算統計出來的，許多州（負責選務工作）的州務卿也都是共和黨員，都沒有讓政黨傾向影響了他們的職務與專業判斷。

司法部長威廉.巴爾一直以來被認為是川普總統最忠實的閣員，在多個爭議性議題上，都明確與總統站在同一陣線。甚至在大選之後，巴爾亦授權聯邦檢察官對投票違規的指控展開調查。但是當調查結果一一出爐，他也表示司法部並未發現2020年美國大選中有足以推翻選舉結果的舞弊證據。巴爾此舉極可能觸怒川普，成為被開除的下一個對象。事實上，之前就傳出川普對巴爾掌管的司法部與聯邦調查局不滿，認為他們在大選後未對他做出足夠支持。

上述的內閣官員以及許多聯邦法官都是川普任命，但他們都沒有因此被人情包袱或政黨利益所綑綁，忠於職守，堅信民主法治的價值，在今日極端化的美國更顯難能可貴，也顯示美國民主的偉大與堅實。少了這些堅持，一場民主選舉可能就在權勢壓力或群眾威脅下被沒收，而美國民主可能就此壽終正寢。

近年美國政治黨派化的傾向十分嚴重，兩黨都大玩身分認同，在身分政治操弄下，美國政治出現部落化，政黨歸屬成為自我定位和意義的主要根源，許多原本客觀中性的事實都被政治化淪為爭議炒作的話題，黨派意識對立的極端化，人們對世界的理解南轅北轍。政黨認同不再基於對於政策的選擇，而成為一種近乎偏執狂的心態設定。而選舉也不再是基於施政表現的評價，而是上綱成一場善惡的道德鬥爭。既然是善惡的鬥爭，敵人邪惡且陰險，我方自然也可不擇手段，無所不用其極。這種極端化與部落化的政治浪潮正嚴重侵蝕民主的根基，讓許多人對民主失去信心。

民主政治的維繫不是憑藉偉大的思想家、政治家或社會運動人士，而是每一個在關鍵時刻能抗拒權力、拒絕沉默的個人。美國的經驗告訴我們，這個世界第一個民主共和國如何經歷一場民主憲政的危機。台灣經過30多年的民主化好不容易走到今天，政黨政治的極端化與部落化也出現在我們社會，我們也正在面臨民主倒退的危險，我們期許每一位官員、法官乃至國民深思義大利詩人但丁的這句話：「地獄的最深處，是留給在道德存亡之際，袖手旁觀的人。」防止我們得之不易的民主被「民主之名」所破壞了。

（作者為大學退休教授）