世界人權日剛過，蔡政府以關閉中天新聞台作為實質「紀念」。在真正的民主國家，人民都有免於恐懼、發表言論的自由，而且必須是民進黨標榜的「百分百的言論自由」，但很可惜的，台灣沒有就是沒有。如果你不得執政當局喜愛、許可，即便引經據典充滿人性光輝的講話、寫字、出版，都有潛在風險。這個風險可能是關台查禁、騷擾查水表，甚至是司法大刑伺候；反之，如果是執政當局默許或特許的，違法亂紀亦可大事化小。

就在中天關台的12月11日，遭三立電視台某政論節目的名嘴及該節目工作人員影射持有中國疫苗廠商股分，在中國做醫療買辦的國民黨智庫副董事長連勝文，在臉書表示，已向國家通訊傳播委員會（NCC）檢舉三立用假新聞抹紅、惡意扭曲他的發言，「讓社會大眾看看NCC是否對我們的檢舉不理不睬」。

NCC主委陳耀祥在駁回中天新聞台換照案時直指，理由之一是中天出現大量違規和民眾的檢舉。NCC無視在2018年九合一選舉期間大量出現的檢舉中天案件，極可能是因為政治因素使然，仍採取高罰金，且對政論節目都不放過，但對檢舉綠媒案卻是輕輕放過，也從未罰過綠媒的政論節目。這次連勝文檢舉三立政論節目，大家都會睜大眼睛看著NCC如何處理。

執政的民進黨內有不少派系，三立的主事者就掌握了其中的一派「湧言會」，該派系還在民進黨的民意代表中占了多個席次。在筆者參與政治工作的經驗中，多次被三立等綠媒以扭曲的新聞報導攻擊，甚至將風馬牛不相干的事情栽贓抹黑，他們也都幹的堂而皇之，事後用人情壓力「私下」道歉、拜託息事寧人的方式唬弄，確實是很不愉快的經驗。

社會上有不少人譏評三立、民視為「民進黨央視一台、二台」，但未來能用蔡政府處理中天的標準去判定他們沒資格換照經營嗎？恐怕答案是不行的，因為它們的存在就代表了政府大內宣的言論需求。而這一點，恰恰證明民進黨只是選擇性地「玩弄」言論自由。

台北市長柯文哲對於NCC駁回中天新聞台換照案，酸言政府說，未來「大家全部用同樣的標準處理，公平就好，老百姓自己也會看。」當下的台灣，自由民主正一點一滴地流失。當中天新聞台在你一覺醒來之後，就在52頻道消失時，有人覺得失落，但也有人在竊喜，只是不知有多少國人會想到，這個民主滑坡恐怕要花上一整個世代後才能警醒回填。

（作者為資深媒體人）