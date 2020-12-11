新冠肺炎雖仍在歐美地區肆虐，但疫苗研發成功並開始施打，疫控曙光初現，各國開始思考如何搶救經濟。日本政府為推廣東京奧運，研擬明年春天鬆綁疫情穩定的亞洲地區觀光客赴日旅遊，並開放商務泡泡、居留3天內免隔離等措施。

歐美國家競相搶打疫苗，英國90歲老太太基南成為全球率先施打輝瑞新冠疫苗的人。大陸自產的新冠疫苗迎頭趕上，預估今年底產能將達6.1億劑，明年達到10億劑以上。大陸官方承諾會供給發展中國家，將新冠疫苗作為全球公共產品，疫苗外交可能成了中國大陸對抗美國外交的利器，也足以洗刷國際間對大陸的負面觀感。

可預見明年疫情將隨著施打疫苗普及而逐漸平緩，最期待明年春天鬆綁邊境管制的國家是日本，東奧已推遲了1年，隨著各國疫苗研發成功，國際奧委會與日本政府迫不及待宣示，東奧將成為「征服新冠病毒的奧運」。

兩岸是全球防疫模範生

兩岸疫情因體制不同，已各自發展出有效的防疫作為。根據中央流行疫情指揮中心統計，迄12月11日止，國內累計725例確診，分別為633例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。大陸移入病例除了10個月前首例，迄今未再發現其他病例，唯一尚未釐清的是日前入境第12天居家檢疫期間確診的浙江台商（案719），專家大都研判在檢疫旅館遭感染的可能性較高。

疫後經濟將是明年全球經濟發展的趨勢，誰能掌握機先，誰就能最快復甦經濟，先決條件就是能控制住疫情。依中央疫情指揮中心發布的疫情統計，及大陸嚴格管控疫情的強勢作為，兩岸間無疑是全球最安全的地方，如果連日本政府都有意先鬆綁台灣與大陸觀光客，兩岸沒有理由不盡快恢復交流，推動「旅遊泡泡」是最可行的方案，才能進一步解決台商、陸生及小明往返問題。

旅遊泡泡概念是遊客在虛擬的穹頂泡泡之下，可以自由在內部移動。具體做法是透過飛機搭建空橋，讓泡泡連接到另一個泡泡，有些國家因此稱為「旅遊走廊」或「航空橋接」。這種做法必須確保空橋兩邊國境的新冠疫情都已有效控制，且當地衛生機關有足夠的檢驗量能及醫療準備。

台灣號稱是全球防疫模範生，在疫情管控及醫療設施部分都讓國人引以為傲。大陸因體制不同、人口眾多，有其獨特的最嚴格防疫措施，醫療院所則有最便利的核酸檢測措施，有些醫院甚至可以隨到隨做，核酸檢驗在大陸已成為家常便飯，而且費用便宜，約略只有台灣檢驗費用的1/10，這也是大陸能有效控制疫情的重要因素。

今年疫情因各國紛紛採取邊境封鎖，嚴重衝擊觀光和航空業。根據國際航空運輸協會（IATA）統計2020年的年度虧損高達843億美元，預期收入腰斬為4190億美元，更是去年同期8380億美元的一半，因此各國疫後經濟復甦措施，航空業無不寄望開放旅遊泡泡，因為只有觀光客流動才會帶來金流。波羅的海三國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，今年5月中旬率先解開國境封鎖，是歐盟第一個旅遊泡泡。

旅遊泡泡的基礎建立在雙方完善的衛生機制和互信原則上，以避免出現泡泡缺口，反而造成兩邊防疫漏洞。像香港和新加坡雖已兩地宣布啟動旅遊泡泡，香港和新加坡政府都嚴格要求觀光客，必須在成行前72小時內，先取得經兩地區認證的實驗室新冠肺炎檢驗陰性證明。

兩岸解封盡快恢復交流

兩岸堪稱全球防疫最成功的地方，只要做好機上與機場防疫，推動旅遊泡泡不會有泡泡缺口危機，而且可以先有限度重啟小三通，推動金馬與福建旅遊泡泡，進而把範圍納入大陸主要一、二線城市。只要兩岸都摘下有色眼鏡展開協商，雙方願意務實彈性處理，兩岸間旅遊泡泡就能成為兩岸解封良方。

美國大選期間，因蔡政府一味迎合川普的競選策略，共機不斷繞台滋擾，兩岸關係緊繃到有爆發戰爭的危機。隨著美國大選落幕，拜登上任後美中台關係將有新風貌。兩岸冰凍已久，目前僅剩4個航點，盡快恢復交流是蔡英文總統責無旁貸的重擔，只要放下疑中心態、認可大陸疫苗等防疫措施，化解彼此誤解，率先推動旅遊泡泡，將是兩岸人民最殷切的企盼！