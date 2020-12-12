中天新聞被迫退出有線頻道，轉往YouTube發展，從另外一個角度來說，也可說是掙脫金鎖、打破樊籠，從此不必再耗神費時，與分明不公不義的NCC打迷糊仗，而可以用更嚴格、更強力的態度，持續監督政府，發揮第四權的真正功能，讓多元化的聲音持續發酵、成長。這未嘗不能說是一種蛟龍脫困、鳳凰浴火的重生。

但是，民進黨政府既視中天為眼中釘，當然不可能任其如此自由發展，在未來的日子裡，必然會挾持著全面執政的優勢，從明處、暗處，設下重重的關卡，對已轉成網媒的中天加以限制，極力防堵。

揆其可能採取的方法，約有數途，一是擴大NCC的權限，修法讓NCC的魔手也得以名正言順地伸入網媒當中，目前正在推動的「網際網路視聽服務法」草案就是手段之一；或者是索性疊床架屋，仿照促轉會、黨產會等的前例，違憲設立新機關，全面掌控媒體，這點，從NCC粉絲團所張貼的文章中提到「網路平台業者是否需要對平台上他人張貼的言論負責，也成為熱門的話題」，已隱約可以嗅出風向，「一言堂」的天羅地網，勢將更加嚴密。

其次，可能由政務委員唐鳳出面，與YouTube交涉，仿照臉書前例，對中天所播報的內容，作出重重的限制與技術性的干擾，降低中天可能的影響力。這點，極可能將會配合1450網軍以「蝗蟲式」的瘋狂檢舉、攻擊方式，以帶動風向。

最後，必然會結合綠色媒體、名嘴，更積極地替中天新聞，從蔡衍明董事長開始，乃至底下的工作人員，扣上「紅色」的大帽子，甚至買通若干不肖的員工，作虛偽的證詞，全面抹紅、誣蔑中天，以國家安全的理由，處處防限。

易水風蕭，壯士歌悲，12日深夜，中天大家長蔡衍明的一席話，是值得深思的。自解嚴以來，台灣人所艱困爭取到的言論自由，絕不能在綠色恐怖下被壓縮，這是「真道」；第四權絕不能姑息於政治的壓力，反而更須對政府作強力的監督，無畏無懼，這才是真的「理性」；愛台灣的口號，誰都會說，但「真愛台灣」，不是空口白話，而是親力實為，身為一個媒體，站在第一條防線上，執銳攻堅，勇往直前，為民前鋒，才真是不荒棄自己的志業、不愧對自己的良心。

可以想見到的是，中天的「浴火重生」之路，必然將是更崎嶇、更坎坷的，群魔亂舞，唯真道可以袪邪避佞，這點，更需要真愛台灣的全民作其堅強的後盾，齊心力挺，一起發揮理性的力量。

「打斷手骨顛倒勇」，即便足脛挫斷，依然不屈不撓、勇敢地站立起來。燃燒後的火鳥，剔刷毛羽，就是一隻重生的鳳凰。

（作者為國立台灣師範大學教授）