中天新聞遭NCC粗暴撤照，12日凌晨零時起轉戰網路平台YouTube。中天再生，豈止轉戰YouTube？浴火鳳凰的中天，應放眼世界，秉持「和平奮鬥、真道理性、兩岸合作、真愛台灣」的原則，打造一個全球華語OTT平台，擴大台灣的視野，讓世界看見台灣。具體建議如下。

短期內，中天可先行轉戰網路媒體，同時規畫中天衛星新聞頻道轉登記在新加坡，改於新加坡上鏈下鏈。徹底擺脫NCC審照、換照、嚴管監控的桎梏。中期，在新加坡等地廣徵新媒體專才，建立自有的OTT華語新聞平台。聚焦全球華人市場，進一步打造「中天全媒體集團」，尋求在新加坡、香港等地上市。

中天新聞員工「半薪作價入股」，或「簽約轉外製」成立新創公司，中天新聞除耕耘YouTube，並轉型為一個平台，分享內容與收益。簽約新創新聞團隊製作的新聞及專題報導，中天亦可作為代理，協助進駐他台或外銷國外新聞台。蔡衍明先生也可選擇在中天主持「全球華商論壇」的帶狀欄目。全媒體時代，人人可為媒體股東，人人可為記者，人人可當編輯、製作人。蔡先生大可藉此親身示範。

有華人的地方就要有中天新聞。中天應在台灣及全球重要城市布建特派記者，並廣徵自由投稿的視頻記者（freelancer），用兩岸四地中國人的眼光，報導國際政經新聞，兼及人物、科技專題、運動、時尚、旅遊、美食、醫療保健和趣聞等。並與全球各電視新聞媒體與OTT平台合作，包括且不限於美國、日本、歐洲、中國大陸、港澳、甚至中東、東歐與俄國。開拓國人視野，走出台灣井蛙困境。

民進黨箝制言論自由和新聞自由，寒蟬效應已成，中天何妨海納百川，開闢「吹哨人」專題，接受電視新聞同業，喜好視頻自拍的公民，以匿名或筆名報導可能遭到NCC及執政黨封鎖限播的新聞。邀請並協助許多被綠色黨媒封殺的視頻政論家，到中天OTT平台開闢個人視頻專欄或談話性政論節目，全球播送。

中天也可比照報紙讀者投書，協助訂戶利用社群媒體或通訊裝置的直播功能，錄製兩分鐘的短評，寄送到中天，自動上傳到YouTube或自有OTT平台播出。全媒體OTT平台經營一段時間後，平台的訂閱戶，等同於特定全球社群媒體的用戶。此時，中天的OTT平台可與其他網購平台合作，也可以與自家平台上的旅遊、時尚、美食、運動、養生等網紅合作，增加廣告及行銷營收。

中天浴火重生的計畫， 不僅為了自身的救亡圖存，也為了捍衛並健全台灣的民主政治、言論與新聞自由。這樣的宏大規畫，需要盟友，需要聯合志同道合的政黨、學術團體、民間組織，打造一個百家爭鳴、真正能落實言論與新聞自由的環境。準此，下面幾項目標，必須持續推進。

一、修改《通傳會組織法》，將通傳會的任務與權力，僅限於通訊傳播頻譜的規劃、通訊事業的監理、網路近用權等非關媒體管制與新聞檢查的範圍。

二、立法規範，新聞傳媒一律強制上市上櫃，公開買賣。持股1％以上的股東必須揭露黨政軍背景，藉由市場機制來規範黨政軍介入媒體。

三、政府編列預算分配廣告或置入性行銷費用予各類媒體，須按各媒體的市場佔有率比例分配，不得獨厚特定媒體。廣電媒體同業公會須建立數位自動回傳收視率數據，紙媒體則須建立完整的付費發行量查核制度。

四、廢除箝制媒體的廣電三法。最低程度應廢止各類廣電頻道與系統申照、審照、換照的相關法規。廢除有線電視系統分區寡占的制度，開放競爭；各級政府及NCC不得審查有線電視系統費率，讓有線電視系統回歸自由競爭與市場機制。

新聞自由是民主政治的基石，作為第四權的媒體，必須要「富貴不能淫、貧賤不能移、威武不能屈」地報導事實、守望社會，台灣的民主政治和人權才能真正落實。浴火鳳凰的中天，當以此為最終的目標。

（作者為資深媒體人）