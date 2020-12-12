美國神學家雷音霍爾德‧尼布爾曾說過一段名言：「人行正義的本能使民主成為可能，人行不義的本能使民主成為必須。」但是他忘了講下半句：「當人行不義的本能超越行正義的本能，民主成為不可能。」

為何人行不義的本能會超越行正義的本能？唯一的原因是良心泯滅，而良心泯滅的起源就是被權力、利益的私慾所吞噬。

民主的核心是以民為主，執政者的根本責任就是要謀求人民的福祉，反其道戕害人民就成為黑心政府。一樁開放美國萊豬、一件關閉中天電視的決策和執行過程，將這政府良心蕩然無存完全暴露無遺。

真理和真相其實都是很簡單。如果萊克多巴胺是無害的，為何禁止本國豬農使用？如果萊克多巴胺是有害的，為何開放萊豬危害國人健康？蔡政府用再多藉口都無法解釋這矛盾的作為，愈描愈黑；剩下唯一能夠不說自明的是執政者已經失去了良知，為一己私利將國人健康出賣給外國政權與利益集團。

為了配合蔡總統旨意，主管農業的官員不顧豬農權益、負責健康衛生的官員戕害全民健康、主管經貿談判的官員罔顧專業為對方將心比心，甚至以往為萊豬抗爭該為民喉舌的民進黨立委噤若寒蟬，這些人拿國人納稅錢卻是在為外國人的利益打工。為何如此？

清康熙時，余國柱依附納蘭明珠，權傾朝野，于成龍向康熙密奏：「官已被明珠、余國柱賣完。」康熙問近臣高士奇為何沒人彈劾，高士奇答曰：「人誰不怕死？」除了怕死，滿朝就是一個利益共同體，誰願捨棄既得利益？

英國政府上個月決定不開放從美國進口氯化雞或施打荷爾蒙的牛隻，拒絕美國要求降低動物健康標準以作為和美國未來簽署貿易協定的交換條件。和英國相比，蔡政府相關官員、民意代表豈不是皆應該羞愧而死。

《漢書．王嘉傳》有云：「千人所指，無病而死。」指的是尚存有良心的人。今天蔡政府眾多官員、民意代表之所以敢面對百姓如排山倒海反對萊豬的聲浪猶自嘻笑冷對千夫指，看準的是現行千瘡百孔的民主制度下，人民能奈我何。

台灣目前表面上實施的是民主制度，但人民過的是：「日出而作、日入而息，帝力於我何有哉！」的日子，4年才監督政府一次，唯有倚靠媒體方能天天監督著政府。言論自由、媒體存在是民主社會真正的體現，也是判別是否符合民主制度的指標。小偷想進房偷竊要先斷電、破壞監視器，執政者要實施專制獨裁、為所欲為前必先關掉監督它的媒體，廣布自己的側翼、附隨組織控制人民，這不就是現在高舉民主大旗卻倒行逆施的政府！

老子《道德經》曰：「人法地，地法天，天法道，道法自然。」自然有其規律，執政者必須對它深深敬畏。向善、利民，天地就會給你好的回報。反之，為惡、殘民，那是自敲喪鐘，必遭反噬。鐘擺為何遲早會擺回來？凡一力必生一反作用力，這是自然存在的道理。看來，已被權力、利益薰心的執政者是無視天道、無畏天理的。

（作者為中華大學講座教授）