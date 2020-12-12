本周是一個人類與病毒爭戰的光榮時刻。12月8日英國公民開始接種新冠病毒疾病的疫苗，英國不但成為全球第一個批准新冠病毒疾病疫苗的國家，更火速推進施打疫苗，人類對抗新冠病毒正式邁入新階段。

英國衛生大臣漢考克在英國廣播公司電視新聞節目《早安英國》鏡頭前喜極而泣。可是，他的淚水，感覺像是鱷魚的眼淚，假惺惺；或像在小丑學校裡進行一場沒有希望的試鏡，荒謬可笑。

英國政府為什麼在全球第一個批准輝瑞BNT疫苗，又火速推廣施打疫苗？英國雖然是歐洲次於義大利和法國新冠疫情確診率第3高的國家。但英國卻是新冠疫情死亡案例超過5萬人的歐洲第一個國家，主因在於當初英國約翰遜政府堅持採取「群體免疫」佛系政策對抗新冠疫情。在全球新冠大流行中，研發疫苗已被愛國主義籠罩情況下，作為世界上第一個批准疫苗和接種的國家，似乎是英國可以導正先前抗疫策略成為全球笑柄的必須作為。

此外，英國脫歐一年過渡期將在今年底結束，英國和歐盟在脫歐後的貿易談判上迄今談不攏。歐盟本周舉行峰會，27國領袖對「無協議比壞協議好」的共識逐漸升高。面對3周後接下來不明的情勢與動盪，英國國內需要鼓舞士氣的訊息。儘管在這背後更嚴峻的事實是，英國全民醫療系統因為長期投資不足，無法因應另一波疫情來襲，火速推廣接種疫苗有它的迫切性存在。

但亟欲藉著百年病毒打造民族主義寓言的英國脫歐政府，硬把本周二英國開始施打疫苗的日子與標誌著歐洲二戰終結日的「V-Day」掛在一塊，殊不知此「V」（Vaccine疫苗）非彼「V」（Victory勝利）；最初公布的第一個接受接種疫苗的人名字則叫做「威廉．莎士比亞」──多麼美妙的巧合。難怪批評者嘲諷，恐怕是因為找不到一個叫做「溫斯頓．邱吉爾」的英國公民來打這第一針。

領先世界其他國家幾個星期接種疫苗實際上有什麼好處？殘酷的答案是：沒有。尤其是公眾對疫苗信心不足的前提下。否則，歐洲醫學機構不會堅持，更長的批准程序，進一步的檢查和更大的數據；英國公眾也不會在接種後出現過敏反應案例感到焦慮。英國以超快速批准接種程序，創造出一股欣喜若狂的氣氛。但是從長遠來看，人們需要的是對接種疫苗感到安全，不是害怕成為這場全球大流行的集體小白鼠。

然而，在英國脫歐艱困現實到臨前，英國需要這種「全球第一」、「打敗世界」的激勵性新聞，以期分散強森政府對新冠病毒大流行總體反應的無能，並成為英國脫歐偉大故事的一章。

英國雖曾是日不落國，但「打敗世界」一詞在2020年前幾乎未在英國國會中出現。但是，根據英國輿論統計，2019年裡，「打敗世界」在英國國會中出現了21次；從今年7月1日到現在，則已經被提及了148次。如今，「打敗世界」顯然也成為英國強森政府新冠疫苗的戰略。

諷刺的是，輝瑞／BNT疫苗是德國人設計的；團隊的領導人是土耳其移民的孩子；開發者是位於美國的跨國公司；製造地點在比利時。仔細分析英國政府批准的疫苗恰好與英國脫歐「光榮孤島」故事相違。

堂皇政治語言是強森從2016年領導脫歐陣營以來的一貫伎倆。對於強森和他領導的政府，只要第一，不惜一切代價。