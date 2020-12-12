當遙控器按下52頻道，顯示「頻道不存在」，你的感覺是什麼？如果沒感覺，那就意味政府正在成功地以溫水煮青蛙方式，剝奪原本屬於你的民主與自由；但如果你覺得有一點不對勁，甚至憤怒，那麼，如何做一個不袖手旁觀的人，就是接下來該開始思考的事。

就在中天不斷電直播的同時，NCC在官網貼出「重要公告」，重磅推出今年7月間即公告的「網際網路視聽服務法」草案，姑且不論NCC舞劍，是否仍意在中天的YouTube頻道，眼看時代力量隨即順勢拋出網媒管制修法，綠營擺明是殺紅眼，決心對新聞自由趕盡殺絕。

台灣各新聞媒體立場不一，有人喜歡，有人厭惡；但因過去這個國家擁有民主與法治，所以媒體大可站穩立場，不必擔心被當權者討厭，而得面臨被封嘴的壓迫。只是，從12日凌晨起，當52頻道從彩色變為黑畫面，請問你的第一個感覺是什麼？

不可諱言，確實有不少人是無動於衷，甚或鼓掌叫好。雖然民主社會沒人會阻止這種想法，但這無疑是在鼓勵執政者，原來在台灣，可以用這種「順我者生、逆我者亡」的方式，把媒體畫分為「聽話、不聽話」兩類，消滅第四權存在的監督價值。如今，NCC準備進一步端出「網際網路視聽服務法」，要把刀揮向網路，你我還應該認為「中天關台不關我的事」嗎？

面對政府默默殘害民主、吞噬自由，假民主之名，行反民主之實，你我若仍無動於衷，任由民主紅線被破壞殆盡，那麼，這不僅成為獨裁者的幫凶，恐怕也是把自己一步步地往被害人的位置推進，有一天將赫然發現，怎麼自己也已排進斷頭台的隊伍中。