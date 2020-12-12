以新冠肺炎感染人數論，據世衛組織（WHO）新冠肺炎感染人數數據，美國最多，排名第一，印度巴西次之。而抗擊疫情最有效的地區包括台灣和大陸，大陸14億人口中有86619人感染，WHO排名第76，台灣2360萬人口中有733人感染WHO排名第176，都是抗疫表帥。

台灣和大陸都有經年對外派出醫療隊的傳統與經驗，更有成功抗擊Covid-19疫情的寶貴臨床成效，四海之內皆兄弟也，建議台灣與大陸聯合組織醫療隊，到Covid-19疫情最嚴重的美國，以及印度，巴西，俄羅斯等地參與救援。尤其是大陸的快速建設方艙醫院能力與卓越零感染的方艙醫療隊伍，對目前飽受經濟與疫情惡性循環，因疲於奔命而幾近崩潰的美國醫療系統，將是特別及時的援助。

2020年12月4日第75屆聯合國召開新冠疫情特別會議上，聯合國秘書長古特雷斯敦促各國團結一致、相互支持、協調行動抗疫。古特雷斯批評某些國家無視聯合國抗疫領導和世界衛生組織的防疫指南，將抗擊疫情政治化，結果反而自身受害甚深。

截自2020年12月4日WHO數據，全球累計新冠肺炎確診病例達6460萬3428例，累計死亡病例為150萬614例。美國尤其嚴重，累計確診病例升至1436萬7637例，累計死亡病例升至27萬8932例，占全球目前的死亡病例數約19%。美國當日新增死亡病例為2607例，平均每33秒就有1個死亡病例。美哥倫比亞廣播公司報稱，美國本周國因新冠肺炎疫情死亡的病例，已超過原頭號殺手心臟疾病死亡病例數，成為美國第一大因病死亡原因。

皮尤中心PEW 日前的民調顯示疫情一直在惡化，美國有線電視新聞網CNN報導說，疫情已經讓美國醫護人員、殯葬人員、食品救濟組織都在為一個災難性的季節筋疲力盡，而更致命的冬天才剛開始。

另據美國全國廣播公司4日報導，在將近2000個郡縣，亦即全美大約2/3的郡縣，民眾都未保持社交距離，對戴口罩依然沒有統一的認識，這無疑加劇了美國疫情的惡化。美國疾控中心CDC近日發布迄今力度最強的戴口罩指導建議，稱戴口罩對控制病毒傳播至關重要。而在台灣與大陸，由於因應得宜，戴口罩、用公筷早已成為民眾抗擊疫情的共同文化。

在4日聯合國新冠疫情特別會議上，WHO總幹事譚德塞表示，疫情下，展現出人類最好和最壞的應對能力，人們看到了科技發展和團結的精神，也看到了自私自利、轉嫁責任及分裂的時刻。但一些國家成功控制了新冠肺炎疫情。歐洲德、法等多國總理都發言支持加強WHO等多邊機構的作用，團結抗擊疫情。

台灣與大陸擁有豐富的抗擊Covid-19疫情經驗共性，理當在這世紀疫情之際，為全球人民作出力所能及的人道貢獻。

（作者為太空工程師）