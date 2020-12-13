比完了唐、宋兩朝的酒價，再比比唐、宋兩朝詩人的酒量。

李白好酒，斗酒詩百篇；杜甫應該也好酒，否則不會在詩裡寫「早來就飲一斗酒」。

宋朝美酒不超過十五度

他們兩個的酒量應該都不小，都能喝完一整斗。但是，他們的酒量在唐朝絕對不算最大。

杜甫〈飲中八仙歌〉描寫了唐朝八個人的酒量：

知章騎馬似乘船，眼花落井水底眠。

汝陽三斗始朝天，道逢曲庫口流涎，恨不移封向酒泉。

左相日興廢萬錢，飲入長鯨吸百川，銜杯樂聖稱世賢。

宗之瀟灑美少年，舉觴白眼望青天，皎如玉樹臨風前。

蘇晉長齋繡佛前，醉中往往愛逃禪。

李白斗酒詩百篇，長安市上酒家眠，天子呼來不上船，自稱臣是酒中仙。

張旭三杯草聖傳，脫帽露頂王公前，投筆落紙如雲煙。

焦遂五斗方卓然，高談雄辯驚四筵。

其中描述：賀知章喝醉了，搖搖晃晃，騎馬像坐船。汝陽王李璡（唐玄宗的侄子）海量，喝了三斗才醉。張旭量淺，三杯就醉。焦遂的酒量最驚人，能喝五斗，喝完五斗還不至於爛醉，還能高談闊論、語出驚人。

唐朝一斗能盛六公斤酒，五斗就是三十公斤。一個大活人竟然能乾掉三十公斤，無論他喝的是黃酒還是啤酒，都稱得上超級無敵大酒桶。從常理上推想，杜甫的描寫肯定也是藝術誇張，就像李白筆下的「燕山雪花大如席」一樣。

比較起來，宋朝人的描寫更可信。

蘇東坡有一個學生，名叫張耒，字明道。張耒說：「平生飲徒大抵止能飲五升，已上未有至斗者……晁無咎與余酒量正敵，每相遇，兩人對飲，各盡一斗，才微醺耳。」晁無咎又叫晁補之，也是蘇東坡的學生。張耒的意思是說，當時愛喝酒的人一般只能喝五升，喝一斗的人很罕見，他和晁補之的酒量差不多，每次見面喝酒，各自喝完一斗，而且還不至於爛醉。

宋朝升斗容量和唐朝相仿，一斗也能裝六公斤酒，張耒與晁補之共飲，每人六公斤，堪稱海量。

張耒還說普通人最多只能喝五升，也就是半斗，也就是三公斤。這說明張耒和晁補之的酒量至少是當時普通人的兩倍。

現代人喝酒，半斤算正常，一斤算海量，超過一斤算超級海量。張耒和晁補之竟然能喝掉六公斤，當時的普通人也能喝三公斤，宋朝人為什麼這麼能喝呢？

原因在於酒的度數。元朝以前，中國只有釀造酒，沒有蒸餾酒，唐宋詩詞中雖然出現過「白酒」和「燒酒」，但那是顏色較為清澈的黃酒或經過炭燒殺菌的黃酒，和蒸餾酒沒有一點關係。如果我們根據宋朝人寫的《酒經》和《酒譜》來釀酒，將宋朝美酒完全復原出來，度數絕對不會超過十五度，和現在的普通黃酒差不多。

現代人喝黃酒，如果時間足夠的話，慢慢喝，慢慢聊，一個正常人喝掉幾公斤，絕對算不上稀奇。所以，張耒和晁補之的酒量雖大，並沒有大到天上去。

大文豪蘇東坡酒量淺

那麼好，如果讓宋朝人和唐朝人拚酒量，誰能勝出呢？

我覺得應該差不多。

杜甫〈飲中八仙歌〉裡那位焦遂，號稱「五斗方卓然」，十有八九是誇張，並非真實的酒量。其實宋朝也有一個號稱能喝五斗的人，他叫石延年，是北宋大臣，因為太能喝了，人送綽號「石五斗」。

無論什麼時候，都有特別能喝的酒桶，也都有沾酒就醉的君子。杜甫不是說嗎？「張旭三杯草聖傳。」喝完三杯酒，就醺醺然，陶陶然，飄飄然，揮毫作書，靈感如噴泉。白居易的酒量也不大，他的自敘詩寫道：「未盡一壺酒，已成三獨醉。」一壺低度釀造酒沒喝完，已經醉了三次。

宋朝大文豪蘇東坡的酒量更小：「予飲酒終日，不過五合，天下之不能飲無在予下者。」蘇東坡用一整天時間來喝，也喝不完五合酒，天下沒有比他酒量更小的人了。宋朝一合才六十毫升，五合才三百毫升，能裝三百克，換算成市斤，半斤而已。如果是白酒，半斤還說得過去；宋朝酒的度數最高才十幾度，蘇東坡只能喝半斤，酒量自然很淺。

蘇東坡的弟弟蘇轍應該也是量淺的人。蘇轍寫過〈戲作家釀二首〉，開頭先說酒量：「我飲半合耳，晨興不可無。」早上起來喝酒，只喝半合。半合是多少？三十毫升，裝酒才三十克，大約是一口酒的量。（待續）