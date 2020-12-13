一年一度的兩岸企業家峰會，克服疫情和兩岸政治氛圍不佳的影響，以台北─廈門視訊連線方式舉行。儘管會前陸委會的「提醒」顯得小家子氣，會中雙方對「兩岸經濟誰依賴誰」產生爭論，但這場峰會仍算是異常艱難的兩岸關係現況下，兩岸高層彼此釋放善意、互留餘地的表現。

此次企業家峰會有兩個亮點，代表了兩岸之間善意仍存：一是海基會代理董事長許勝雄以台灣企業家身分出席峰會，在如此敏感情勢下，許勝雄與會應獲得我方層峰首肯，陸方亦未表達異議。二是汪洋、劉結一的峰會發言大談融合發展、經濟互利，政治味道較淡，僅汪洋提及一中原則和九二共識，過去動輒點名民進黨、痛批台獨的狠話，完全沒有出現。

跡象說明，民進黨政府認定，企業家峰會屬於兩岸「有意義對話」範疇，而不是國共論壇、海峽論壇等這類統戰平台，兩岸高層有默契、小心翼翼地維持這一平台的運作。從中可以看出，儘管大陸武統思潮已從網路輿論「倒灌」至智庫、菁英乃至決策層，台灣的反中民粹時有肆虐，但兩岸最高層仍然冷靜務實。兩岸謀和，求穩優先，這是所有理性決策者都深知的道理。

相比之下，大陸內部近來不斷維持「台獨清單」話題的熱度，卻更加值得關切，其影響也需要謹慎評估。從近期大陸學者頻頻的放話，透露了一些具體細節，跟一個月前只是媒體捕風捉影式的放話已有很大不同，說明大陸內部的研究工作已經成型，未來可能仿照《港版國安法》透過人大推動立法。

最具代表性的說法，是中國人民大學涉台學者王英津最近刊文透露的內容：台獨清單是慎用非和平手段的情況下，透過和平的司法手段打擊台獨的新舉措；台獨清單意味著將「頑固分子」和台獨追隨者、台灣普通民眾區分開來；列上清單的「頑固分子」可以「戴罪立功」減免處罰；台獨清單是2005年《反分裂法》之後又一「重大舉措」。

由此看來，大陸的台獨清單立法工作似乎已經箭在弦上。從廣義的兩岸和平角度看，北京沒有因短期內的選舉結果或民粹所動搖，輕率放棄和統路線、轉向武統台灣，而是以「精準遏獨」、不針對台灣民眾的方式嘗試新做法。不過，兩岸政治體制懸殊，雙方社會心態和民意民情有很大不同，大陸制定台獨清單應充分考慮現實情況，避免產生反效果。

台獨清單究竟只是政治震懾，還是要追求實實在在的懲處？如果是前者，在實務上不僅意義有限，後遺症可能更大。首先，正如不久前「施正屏事件」已打擊兩岸學術交流，台獨清單可能讓台灣「兩岸和平派」、「交流派」反受打擊，更難立足。其次，在民進黨執政下，台獨清單對綠營政治人物而言，不但不具震懾效果，反而會帶來光環效應，蘇貞昌就是一個很好的例子，他原本可能下台，台獨清單新聞傳出後，反而讓蔡英文投鼠忌器。此外，北京若想模仿美國「長臂管轄」式制裁清單成員，而台獨正是倚仗西方資源才得以生存發展，西方國家是否願意配合制裁，是否因此產生大陸與國際社會的更大嫌隙，又是個大問題。

另一值得注意的問題是，若台獨清單決策過程始終處於檯面下、祕密化，反而會讓兩岸民粹陷入更極端的獵巫狂歡，打擊面不僅沒有縮小，很可能傷及無辜。例如最近獨派媒體人彭文正追查蔡英文學歷問題、為中天新聞聲援，和王又正同台出席節目，很快就有大陸激進網民指責王又正是台獨分子。這種莫名其妙的指責中傷，以及有心人的挑撥操作，勢必隨著北京將台獨清單正式提上議程而有增無減。

不少人最近已經注意到，民進黨透過煽動反中、壓制異見的鴨霸執政，已經出現破口，這說明台灣社會及民主制度仍有自我調適、糾錯機制。因此，愈是這個關鍵的轉折期，大陸就愈要冷靜處理台獨清單議題，多聽聽台灣社會的建設性聲音。最重要的是，兩岸和平終究是有賴於台灣社會的內生力量，而這又取決於兩岸融合發展的廣度與深度。大陸「融合清單」拉的愈多，兩岸和平發展、和平融一的前景就愈寬闊。