新冠疫苗問市，富國爭先恐後搶貨，窮國需要排隊等候。由於大陸生產的疫苗價格較具吸引力，加上北京將疫苗視為全球公共財，將成為中低收入國家解決疫情的一大希望。

由樂施會、國際特赦組織等國際人權和慈善團體組成的「人民疫苗聯盟」日前指出，占全球人口14%的富有國家和地區，已購買最可能上市疫苗的53%貨量，包括莫德納和輝瑞等美歐藥廠生產的疫苗，幾乎都被富有國家訂購了。

除了供不應求外，由於輝瑞與莫德納公司均採用mRNA疫苗，而mRNA疫苗在常溫下穩定性較弱，需要進行極低溫冷藏，中低收入國家一般缺乏大型冷藏倉庫，難以符合疫苗的運送和儲存要求。但是大陸的滅活疫苗可在2—8°C貯藏條件下避光保存和運輸，對沒有能力維持冷鏈配送疫苗的國家極具吸引力。

由中國大陸藥廠科興研製的新冠疫苗屬於無需超低溫保存的滅活疫苗，已準備在印尼大規模接種。科興正在巴西建造工廠準備生產，南美國家包括秘魯、烏拉圭、巴拉圭和洪都拉斯在內，有興趣從巴西購買這款疫苗。

另外，大陸國藥股份上周三開始大漲，就是有消息傳出阿拉伯聯合大公國當日宣布，批准國藥集團研發的新冠疫苗註冊，國藥集團正在巴林、約旦、秘魯、阿根廷和其他地方進行三期試驗，這款疫苗在今年9月已經在阿拉伯聯合大公國獲得了緊急使用授權。國藥預估2021年產能可望達到10億劑。

大陸承諾向非洲國家提供20億美元、向拉美和加勒比海國家提供10億美元貸款購買疫苗。大陸國家主席習近平日前承諾，要將新冠疫苗作為「全球公共產品」。雖然有不少酸言酸語質疑大陸的動機甚至疫苗功效，但是大家應該先反問，自己為那些最缺乏療醫保障的國家作了什麼？相較之下，大陸至少展現了國際責任感。