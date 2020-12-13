台灣最近有一個新的「世界之最」：全球最挺萊豬的政府，只是民眾未必因此「全球第一」而高興；而且這個政府為了挺萊豬，不惜對他的人民說一個又一個的謊言。

蔡英文從8月底宣布開放萊豬後，引發社會各界的反彈，為了應付反對意見，政府謊話說盡。從最早的為了打開經貿管道、避免被孤立、順應國際趨勢等，到後來的反對標示等，這個政府完全不把民眾健康、民眾的憂心放在心上；最新的謊言是蘇貞昌說：標示萊劑會被其他國家貿易報復。

蘇貞昌的理由是「政府不能用法律設定某些貿易門檻」，這是百分之百的無知加謊言。對產品要求標示成份等，當然不是所謂的貿易門檻，如果這樣就會被貿易報復，那麼那些甚至完全禁止萊豬進口的歐盟、中國等超過150個國家，豈不被別的國家貿易報復到爆？

更直白的講，所謂「別的國家」，大概就是美國，其他多數國家都禁止萊劑，當然也不會出口萊豬，怎麼可能為這種事對台灣貿易報復？

先前蔡政府以國際標準、經貿規範等理由開放萊豬，但之後民眾才知道開放萊劑的國家少，絕對不是所謂的「國際經貿趨勢」，頂多只是向美國川普政府交「投名狀」罷了，偏偏川普敗退，眼看「投資失利」，蔡政府仍不認錯，結果是說話越說越多，接著大概就要開放日本福島核食了。現在民眾即使要反悔「選錯人、投錯票」，也只能自求多福。