由於媒體會影響政治，除了扮演監督政府的角色，在選舉之際，還可透過資訊的提供，左右選民的認知、思想及行為。具體而言，就是了解候選人的政見及動員投票。也因為有這樣的功能，政治力量當然會想辦法去控制媒體，不管是負面的檢查封鎖，不希望有不同的觀點出現，或是正面的收買操弄，以為可將政府的權力極大化。然而，由於大眾傳播科技的精進，政府的精心資訊圍堵或新聞餵食未必能如願，體制外四處流竄的媒體不免串流整合。

大眾傳播的功能不外乎報導事實、分析原委，及提出批判或建言；事實真相不容扭曲，病徵病灶成因診斷則尚難定論，至於黨派專斷的藥方未必就是妙術。大體而言，媒體責任端賴自律、市場或輿論，政府管制是下下之策，除非危及國家安全或公共利益。站在媒體自由的立場，政府不應該置喙媒體的經營、內容或風格。

對於中天撤照案，蔡總統一副無辜狀，「大家都應該去學習尊重國家的體制、尊重專業機關所做的決定」，雙手一攤，宛如把責任丟給劊子手的總督般雀‧比辣多。

中天新聞台被打為「紅媒」、「統媒」，舉證之一是老闆蔡衍明說「我是台灣人、就是中國人」，又在關台最後一刻重申「我們是堂堂正正的中國人，也是堂堂正正的台灣人」。究竟這裡的「中國人」，是指歷史（唐人）、文化（華人）、血緣（漢人）、經濟（台商），還是政治（國民）？他大惑不解地說，「我受的教育就是叫我做堂堂正正的中國人，這樣不行嗎？」也沒錯，以前小學作業簿後面有「做個堂堂正正的中國人」，而小英自己不是說過，「我當總統一天，沒有人需要為他的認同而道歉」？

去年初，蔡衍明除了津津樂道「身為中國人為榮」、「甚至只要把家裡的神主牌拿出來看，也都是寫著我是中國人」，還進一步闡釋「兩岸一家親，我們都是中國人，快樂過生活、賺大錢」，已經超越認同的層次，而是「九二共識就是我們是自己人，都是同一國的，所以更要相挺」，也就是他先前建議台北市長柯文哲的口訣「兩岸一家親」。如果只是虛與委蛇，或許可以解釋為在商言商，更何況，民進黨過去主張「各表一中」，究竟跟國民黨的「一中各表」有何差異？

蔡衍明的基本邏輯是「愛台灣就是要讓台灣人民過好日子。我們的責任就是要做這些，兩岸好，台灣人日子會過得更好」，希望「兩岸民間交流，互信、互解、互諒」。就國際關係的「功能主義」理論及歐盟德法關係改善的經驗來看，低政治層次的交流的確可以降低彼此的敵意，關鍵在於「如何讓兩岸更好，不要互相仇視」？既然九二共識已經被國民黨棄之如敝屣，柯文哲也不太願意再提「兩岸一家親」，而民進黨內部對「憲法一中」意興闌珊，那還有何妙方？

為了應付「一個中國」的前提，前總統陳水扁提出「華人」，而前副總統呂秀蓮也有說「中華民族」，就不知道與中國國家主席習近平「中華民族偉大復興」的想像是否可以相容？為了避開「統一」所帶來的併吞、征服或是投降的觸目驚心意象，議者多年也有師法歐盟提出「整合」的概念。蔡衍明幾年前建議以「融一」取代「統一」，也就是先融合為一體，再談統一。只不過，究竟「融合」的政治意涵是國協、邦聯，或聯邦，或是抽象的「心靈契合」？

台灣人如果不願意投降，也不願意對立，除了永無止境的維持現狀，還有其他的可能嗎？川普執政4年，民進黨政府假設中美交鋒有利於台灣，相對地，對於拜登上台則憂心忡忡，不少人擔心美國會忽視、甚至於出賣台灣的利益。難道我們一定要落入這樣的框架？換句話說，要是能讓台灣與中國的關係脫鉤於美國與中國的競逐，不讓台灣的國際生存空間繼續受制於強權利益的精算，或可不再當任人擺佈的馬前卒，委曲求全當白宮橢圓形辦公室書桌上的麥克筆尖。

終究，中天新聞海闊天空。蔡衍明先生自許「無色覺醒」，除了超越藍綠藩籬，要擺脫「紅媒」、「統媒」，期待有更多的對話、傾聽，及說服。

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）