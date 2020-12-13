中天新聞台在幾經訴諸社會以及司法奮戰之後，還是硬生生被蔡政府送上斷頭台，中天52頻道在12月12日凌晨起黑屏，象徵著台灣的言論自由死了，台灣的司法也跟著陪葬了。蔡英文在收編五院之後，此刻也完成一言堂的建置。蔡英文的帝國體制已然成形，往民進黨萬年執政和台獨的道路邁進。

前總統馬英九聲援中天，痛批蔡英文手刃憲法所保障的新聞自由，蔡英文回應說：「大家都應該去學習尊重國家的體制，尊重專業機關所做的決定。」問題是，這個國家體制有尊重憲法嗎？這些專業機關像NCC有尊重獨立機關的法則運作嗎？從「這個國家」到「中華民國台灣」，蔡英文有尊重過這個國家體制嗎？蔡英文已經把這個國家搞成帝王制。

就像進口美國萊豬一樣，完全就是她一個人宣布之後，行政院全力配合宣導，沒人知道決策過程以及和美國做了什麼交易。馬政府執政時期，蔡英文動輒率領民進黨和側翼轟兩岸政策都是黑箱作業，但現在，蔡政府有透明嗎？犧牲國民健康之後，除了花大錢買一些不實用的武器之外，我們從美國得到什麼好處？蔡英文有清楚說過嗎？

假NCC之手，辦一場眾人皆曰可笑的聽證會就關掉中天，過程有透明嗎？表面上是有聽證程序，但七個小矮人一致的決議，連三歲小孩都看得出那是配合劇本演出的戲碼，行政法院的駁回聲請理由書更是可笑，連法院都配合政治運作。而政治上，行政院長蘇貞昌推給蔡英文，蔡英文推給NCC。誰都知道，民主國家封殺言論自由是何等大事，蔡英文不點頭，誰有這麼大的膽子充當自由民主的殺手？

蔡英文的帝制已經讓五院臣服，行政院再也不見孫運璿的公忠體國，有的只是蘇貞昌的耍嘴皮；立法院再不見黃信介的抗爭精神，有的只是蘇嘉全、游錫堃的派系權鬥；司法院也不見翁岳生的護憲行憲，有的也只是許宗力的俯首聽命；考試院更不見孔德成的文化道統，只剩黃榮村的橡皮圖章；監察院更不見陶百川的風骨，只有陳菊假人權之名，和總統唱雙簧。

唯一的在野勢力國民黨早被黨產會和1450打趴在地上了，五院臣服了，媒體也一言堂了，蔡英文透過一黨專政、一人獨裁體制，她這一任的唯一目標?讓民進黨萬年執政，已經完成泰半。關掉中天，連美國、日本這樣號稱新聞自由的民主先進國家都不吭一聲，什麼原因？透過萊豬、核食的進口，他們早就閉嘴了。想要加入國際組織，那不過是耍耍死老百姓的幌子而已。

獨裁之後，蔡英文要把這個國家帶到哪裡去？ 1450和哏圖團隊繼續對年輕一代洗腦，讓他們失去獨立判斷的能力，跟著吹笛人往河邊走。今天的沉默就得為明日的共業付出代價，台灣人民還要繼續沉默，當獨裁者的幫凶嗎？