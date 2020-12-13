剛把中天新聞從有線系統的52台趕走，民進黨政府又擺出態勢，似乎又要立法對中天新聞新家所在的網路動刀了。NCC臉書暗示將管制網路言論，「數位通訊傳播法」捲土重來，民進黨政府這樣的搞法，擺明了就是要透過不同形式的文字獄，給自己的執政創造一言堂的獨霸言論環境，令人不齒。

解析民進黨政府對新聞報導或網路言論的壓制，完全是出於他們對民主社會言論多元化及新聞自由的恐懼。而這樣的恐懼，則是來自他們對網路言論威力的充分了解。

眾所皆知，民進黨是台灣玩網路言論的宗師。他們培養了成千上萬的網軍，在網路各個群組、通訊媒體上，製造假言論、假消息之外，還以狼群出擊般的模式，攻擊或恐嚇不同意見的人或團體。

民進黨搞網軍製造假輿情的事，絕不是假消息，而是經過民進黨當今高層實際確認的鐵打事實。去年初，民進黨進行總統參選人提名的初選時，現今的副總統賴清德就因為飽受黨內網軍的攻擊，而公開直言，希望蔡總統能呼籲支持她的網軍停止不實的攻擊，讓大家能理性競爭。

既然民進黨的網軍能對自家人動手，對於敵對的中天更不可能放過。NCC不給予中天續照的理由不論是「違規件數多」，或是「閱聽觀眾申訴案件多」，和去年賴清德受到的不實攻擊如出一轍，絕大多數是依附民進黨的那些網軍所刻意製造的。

不同的是，忠於民進黨的網軍，可以因主子的意思放過自己人賴清德，但絕對不會對中天或反民進黨的人鬆手。於是，經常製造假訊息的民進黨政府就藉著這些「被製造出來的假違規及申訴案」，把中天新聞台從系統台拉下。

從這些事實我們可以確信，民進黨政府應當完全了解現今網路秩序的管理，或者所謂的假消息、假新聞充斥，問題都不在新聞媒體的新聞內容，而是在那些使用假帳號、假名製造假消息的網軍上頭。

美國最高法院有新聞言論自由的經典判決，美國大法官及開國元勛也有許多保障言論自由的詮釋。民進黨政府掌控下的NCC，不必在官網上拿一件美國網路不實言論的訴訟案來唬人。

NCC若真有意端正或消除網路上的假消息，正本清源就是先訂出一套辦法消滅那些為惡網路的網軍，而不是拿網軍製造的惡劣情狀，作為干預及侵害新聞言論自由的藉口。

我認為，網軍之所以能恣意製造假消息，惡意地拿不實資訊攻訐醜化他人，甚至透過所謂的「起底」恐嚇敵手，全在於他們隱藏在假帳號的陰暗處。如果NCC想端正網路秩序，就應推動網路帳戶登記實名制。

當然，對於網路帳戶實名制會衍生人民憚於發表言論，形成另一種妨害言論自由形式的疑慮。但是在事難兩全的情況下，實名制是個可以推動的方向。畢竟在意見多元化的民主社會，人民勇於表達自己的意見，本來就是國家社會進步的動力。而實施帳戶實名制，只是讓人民能為自己的意見行為負責而已。

我認為，不實新聞或消息所可能產生的侵害，我們的法律規定得已經夠多到應該刪減的地步。侵害人家名譽，有民刑事責任要負；捅了國家安全的蜂窩，也有國家安全及妨害機密的法律相繩，我們台灣實在沒有必要再多訂一些能讓執政者藉以侵害新聞及言論自由的法律。

（作者為資深媒體人）