周末一如既往早睡，凌晨三點摸黑醒來打開床頭手機，我點擊了中天新聞頻道果然仍在「直播中」，評論節目出現主持人與名嘴「一搭一」，無論棚景、鏡位、標題與跑馬留言板都有新概念。名嘴謝寒冰放話說只要線上觀眾超過10萬，他就「脫衣服」！

當然，名嘴熟男即使尺度全開，歲月中的「風乾臘肉」依然不太新鮮美味，但誠意有到。除了繼續抨擊NCC，謝寒冰與主持人快節奏與高密度的談話，令人興趣盎然的繼續起身打開屋內照明與電視機。

對於年輕族群、海外觀眾，乃至像我這般15年前在台灣早就「切斷有線電視、純粹網路收看」的對象而言，被斷訊的中天新聞反倒可能出現令人期待的轉型。

說到底，中天新聞斷訊真正影響的關鍵是「傳統媒體廣告/收入」、「商業場所播出/收視」這兩大結構！新聞頻道做為電視台的主要收入確是事實，但這並不意味蔡老闆只能「含淚裁員、無語問蒼天」！

首先，中天新聞當然必須「重新配置資源」，人力設備重新規劃擬定網路收視平台的新屬性：其中最值得參考的是「MCN平台、遊戲直播」等已經成熟穩定的網路運營模式，進行「頻道（直播/集中）、節目（個別/點擊）」的配置與孵化。

歐美不少以財經、科技、遊戲推出的網路新聞頻道，如今都能有可觀的收入與規模，特色風格鮮明、黏著度極高，影響力更遠勝過往傳統媒體。背後即是有別傳統媒體高效率的人力資源配置，視覺聽覺上無論「豪華、陽春」都更兩極化，追求亮點賣點，不再是「品牌平均值」的概念。

其次，整個網路轉型的重點必須更投放在「社群互動/最優先」的內部意識，而不是傳統電視過去關於網路的一切都是「順道做一做」而已！

也非得打破長期台灣電視新聞的「固定制式」，來賓也不必多，鏡頭與棚景更不必廣闊華麗，但必須符合網路收視狀態諸如：「每12秒一個新信息、每1分鐘有新概念推進、每3～5分鐘有主題轉換」的興奮與密度。這類新風格對於主持人與來賓都將是一大挑戰！背後也都要有新聞部「大中央廚房」」的規劃分配烹製，才能端出「大餐、小吃」的各類好菜色。

當然，中天新聞網路轉型的真正挑戰，在於「廣告營收之外、有無其他收入可能」？而如何能讓「死忠支持」的商業場所能繼續公開播放，跨界溢出回原有的有線電視族群？

事實上，網路除了Youtube本身的廣告分潤、訂閱點擊播放的總收入也能相當可觀之外，網路近年來以「PPL（商業置入）、直播帶貨、線下直售」方興未艾，成為最新的商業模式！中天廣告業務如何「有效滲入」新聞性的網路直播與節目，很具市場研發、開挖的新價值。

此外，有無可能為特定商業場所如小吃店家，開發出「專屬上網盒」或提供手機平板「連線投影電視」的專案或補助？如今行動網路方便強大，滿地開花的成本並不高，只要提供廣告解決方案，說不定也會有商家願意自費力挺。

NCC掐不死言論自由，也搞不死中天新聞，政治威權力終究不會是觀眾「需求、期待」的對手！重新在網路野生轉型，打破制式窠臼，中天新聞找到新活力與新活路，也可以是恰好的命中注定。