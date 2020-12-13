日前媒體公布了十大最具潛力的政治人物排行榜，就藍軍來說，新北市長侯友宜拔頭籌、蔣萬安排第三，蔣雖輸給鄭文燦，但分別贏賴清德、朱立倫及柯文哲；這份民調除了點燃了民進黨內接班較勁外，也暗示了藍軍在2022年六都選舉中，將以侯友宜及蔣萬安掛帥出戰，若國民黨能在人選鋪排過程中具戰略宏觀及創意，穩住既有盤面的話，挑戰2024年總統選舉未必全然沒有機會。

首先，就藍軍六都的整體布局來說，現任的新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕勢必尋求連任而被提名，若能強化政績、擴展中間選民的支持，勝選應不困難；已開始在台北跑透透的蔣萬安選台北市長黨內也有高度共識，就算戰力極強的台北市議員羅智強亦表態參選，但若舉辦初選，蔣勝出獲得提名的機會仍高於羅。在柯文哲可能的接班人黃珊珊實力與蔣有一段差距，且民進黨人選舉棋不定的情況下，蔣幫國民黨收復台北的機會應不算小。

其次，除此三都之外，桃園、台南與高雄，國民黨要派誰出戰，確實有懸念。畢竟南部二都，除了韓國瑜在高雄曇花一現外，均可被視為綠軍禁臠，特別是「藍軍沙漠」的台南，國民黨除非派戰將強攻，才可能發揮鞏固基本盤、擴票及為總統大選累積能量的效果；基於此，有心競逐總統大位且仍具能量的朱立倫仍應是強攻台南的首選，不只因為其岳家與台南的淵源，更因為朱更應該強化「為黨承擔」的勇氣。

畢竟朱卸任新北市長後苦無政治舞台，所以一直有傳出明年會參選黨主席的訊息，就算明年在黨主席選戰獲勝，仍不足以在民進黨掌控所有政治資源及社會氛圍中有快速回充能量的可能，除非他能有個驚天之舉；而參選台南市長為國民黨重整南部票盤，展現犧牲與承擔的勇氣，便成為他勢必得考慮的關鍵，只要能將國民黨南部的氣勢帶起，就算仍無法勝選，能爭個雖敗猶榮，進取總統職位除更具能量外，也將更具正當性，若能如此，選不選黨主席根本無關宏旨。

再者，現任黨主席江啟臣若明年能連任成功，親征高雄或也是具高度的戰略部署。畢竟江現今針對民進黨開放萊豬進行了一波波能產生分進合擊綜效的操作，已將國民黨支持度有效拉升，政治能量當然水漲船高，若明年主席能連任，更凸顯其政績獲得肯定。特別是在高雄國民黨全無戰將的情況下，主席親征對決目前仍不具獨特性及魅力的現任市長陳其邁，誰能說江就無法掀起滔天巨浪，逆勢翻轉？屆時若朱選台南，江朱兩人更能形成犄角之勢，為國民黨開闢大南方。

最後，桃園人選反而可鎖定羅智強，畢竟他議題操作能力強，粉絲破百萬，也開闢網路帶狀節目，監督綠軍不遺餘力，甚至已展開街頭宣講，同時推動罷免挺萊豬立委，確實具開疆闢土的戰將板勢，有為國民黨奪回桃園的潛能。

綜括來說，國民黨在地方選舉盤面上本就具相對優勢，若能在六都布局上更凸顯戰略觀，才能收維穩及進取之效。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）