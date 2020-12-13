台灣的激進反中，似乎從2014年的太陽花學運開始。然而，在 2016～2018年，也就是民進黨全面執政的前兩年，這股風潮淡了一些。2018年年底，大喊「九二共識」的韓國瑜甚至高票當選，引領「討厭民進黨」大獲全勝。可見一味「逢中必反」的趨勢並不是從太陽花到現在持續不斷的。今日這麼多網軍、覺青，乃至一般民眾的厭中浪潮，其實還是源自2019年香港反送中運動：搧風點火的蔡英文與民進黨，以及打蛇隨棍上的綠營網軍，趁著總統大選大舉「保台」大旗，把任何與「中國」有關的事物都打到十八層地獄。

而到了 2020年，民進黨大選獲勝，這個浪潮卻沒有停下。網軍可以（膽敢）出征任何不極度反中的國際政治人物（如WHO秘書長），更碾壓霸凌任何帶有「中國因素」的台灣人。而政府也全無良心地拒絕「小明」回台，對自己的國民違法註記不給回來。現在我們還看到中國大陸的童書被禁止進口，統促黨招待陸配遊覽的人被指控為違反《國家安全法》等荒謬事件。

說實在，兩岸的對立，台灣與中國大陸都各要負部分責任。但奇怪的是，以往台灣總是在選舉前會挑釁，選後至少就會期待和解，並且向對岸表示維持現狀，樂見友好。「非選舉期間」要抗中反共，往往也都是因為政治人物遇上了某些危機，而要以此轉移焦點。現在明明天下本無事，台灣人也不再認真挺香港了，那為什麼無法回到較為正常（或至少安穩）的兩岸局勢呢？

是川普！川普執政期間的美國，偏離了以往相對穩健、可預測的兩岸政策，採取了一種看似「反中」，實乃只有「鬧中」的撒潑流氓態度。而這種「鬧中」作法，是否能實質打擊到中共統治，猶未可知，但它非常符合民進黨一向「嘴炮抗中」的風格（就是只想一直罵，但最好不要付出代價），更滿足了網路時代鄉民「氣勢爽度重於一切」的氛圍。而由於民主國家的帶頭大哥「用嘴力挺」蔡政府與台港反中聲音，綠營與網軍更取得了高度的正當性與爽感。

為什麼說川普是鬧中而非真正的反中抗中？為什麼說美國只是「用嘴力挺」？看看川普貿易戰固然打得震天價響，但其實都還是有分寸。畢竟這種關稅大戰，自己也要受損。至於《台灣旅行法》、《台北法案》等，都是口惠與象徵意義居多的條文，主要的作用就是把北京氣得跳腳。更別說什麼「與台建交」、「台灣加入國際組織」，根本只是丟出個議題，完全沒有實現的步驟。然而，這樣的花言巧語就可以讓痴情的綠營與台派自以為得到青睞，覺得在川普撐腰下，中共根本是彈指間就灰飛煙滅。既然如此，台灣人何必在乎什麼溫和理性？又幹嘛顧忌中共？鬧到底，吵到底，藉此整肅國內反對派，也不會有人管的。

現在呢？川普選敗，即將卸任。從美國與台灣川粉近日的言論，就知道跟著川普走，是多麼虛妄的一條路。當各州計票結果都確定是川普選輸之後，他們說選舉舞弊，所以要訴諸司法，而且還認為法院是川普開的。現在連聯邦最高法院都把川普的訴訟退回了，他們還要說什麼國會可以自己決定結果，甚或亂掰什麼可以叛國罪把拜登、歐巴馬等人抓起來。有一點理性的人，都該知道過去4年過份依賴這個只能嘴炮的流氓皇帝了吧。只是前幾年狐假虎威慣了，現在狐狸即將沒有惡虎撐腰，就全面崩潰，惶惶然不知所措了。

靠著川普鬧中，許多人以為撒賴鬧事的政治風格一定贏。因此，台灣的政府已經忽視兩岸關係夠久了，台灣也有太多人不去認真計算要如何促進兩岸穩定與和平。大家忘了，美國有本錢可以鬧，台灣未必有。更何況鬧中派的川普即將換回建制派，拜登即使反中，也會有分寸、看情況。台灣喊爽兩年，現在該回到務實的正軌了。（作者為國立政治大學法律學系副教授）