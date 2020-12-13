剛讀完美國聯邦調查局（FBI）前局長詹姆斯‧柯米的半自傳《向誰效忠》，第十四章「當上司叫我幫他抹白：通往開除之路」讓我聯想到日前國內的一樁車禍，竟爆出國安會秘書長顧立雄與夫人王美花，也是經濟部長，10日夜晚私赴陽明山上的日本台灣交流協會代表官邸夜宴一事。

2017年2月13日，川普總統的國家安全顧問弗林被迫辭職，第二天柯米被川普叫到白宮見面。川普要求柯米「放弗林一馬」，請他就此放手。因為當時調查局仍在處理蘇俄2016年介入美國總統大選的「通俄門」疑雲，也正在調查弗林2016年底與蘇俄駐美大使碰面談話內容等相關問題，柯米沒有正面答應。3月1日、30日，4月11日川普數度電話找柯米或叫到白宮橢圓辦公室單獨見面，攀交情、套話，想確定他是否「忠誠」。柯米均謹守分際，未置可否。5月7日，柯米在洛杉磯參加一個調查局召募新人的活動時，看到各大新聞網即時新聞，先說他主動辭職，後又說他被開除（依美國的慣例，調查局長的任期10年，他還有6年任期未了），這就是當年有名的 FBI局長「被辭職」事件。

從美國的這個事件可以看到，總統的國家安全顧問在上任之前、擔任川普競選顧問時，與外國大使私下見面的內容也要說清楚、講明白，因為事關國家安全，也攸關官員誠信。另方面，由該書了解到，任何公職人員公務行程中與外國使節或官吏見面一定要有其他人在場，要有正式紀錄或備忘錄存檔，這是基本SOP。

台灣這方面的基本規約到底如何呢？立法委員賴士葆質詢蘇貞昌院長是否知道顧、王兩人和日本駐台代表這場碰面時，他一臉鐵青說不知情。難道是蔡總統跳過蘇院長要顧立雄攜同妻子王美花前往？如果是，在國安會內部應該要有報告備查。如果是兩人的私訪行程，國安單位應該介入調查，一位國安會秘書長及一位經濟部長，在「駐日代表謝長廷返台，為進口日本核食布局」等猜測塵囂甚上之時，這對夫婦前往日本駐台代表官邸接受宴請到底所為何事？到底說了什麼？大丈夫無私交，何況是外國使節？我們的廉政署、調查局、情報局有沒有一點警覺呢？是否已經著手調查？

2017年年底麥可‧弗林向「美國特別顧問總辦公室」承認曾對FBI的調查作偽證，藉以換取改由該辦公室繼續調查。幾經法律攻防，川普總統於上個月25日特赦弗林，似乎有情有義，目的除了保弗林，也可能為了自保，這個特赦算不算終局呢？還難說。

弗林擔任國家安全顧問僅22天，史上最短，就是因為他在民間機構任職時與蘇俄大使見面，以及他在後來受調查時未吐實，不只丟官，還纏訟4年，可見茲事體大。台美相比，他山之石，或能攻錯。

（作者為大學教授）