中央銀行7日無預警祭出四大打房措施，雖然央行總裁楊金龍表示，現階段房價走勢尚屬溫和，央行的選擇性信用管制主要是要讓房價緩著陸。但這個說法在政策角度上顯得非常矛盾，既然房市穩定，為什麼急著在例行理事會召開之前宣布四大信用管制？央行的政策任務是穩定金融，房價緩著陸關央行什麼事？

楊金龍不是沒有該處理的問題，最近新台幣升值快速，嚴重影響出口，而他上台3年以來外匯存底增加了577億美金，M2年增率已經從5年平均的4%急升至7.05%，這些不都是央行該處理的當務之急嗎？

外匯存底在楊總裁上任後，增速明顯提高，卻從來沒看到央行急著處理。這段期間，台灣外匯存底的年增率是4%，而過去10年的平均年增率只有2.85%。這樣的差別，並不能歸咎於貿易順差，因為去年和前年的平均經常帳餘額比之前3年的平均低了11%。這些都顯示，國際熱錢不是今年才開始進入台灣，楊金龍一上台就已開始大舉入侵，而楊總裁從來沒有處理過。

彭淮南擔任央行總裁時，老是誇耀外匯存底為央行創造多少收益，但是今年美國聯準會為了紓困疫情，大幅進行量化寬鬆，造成美元大幅貶值，外匯存底當然也蒙受美元貶值之害。以過去1年的平均外匯存底計算，美元貶值直接造成的損失就高達1兆300億新台幣的損失，央行都假裝沒看見嗎？

過去彭淮南總裁有所謂的「彭淮南防線」，只要美元兌換台幣跌破28.5，央行就進場狂買美元。雖然這樣的匯率干預悖離了央行「穩定金融」的任務，但至少是針對台灣經濟命脈的出口產業。換了楊金龍以後，央行竟然把「房價緩著陸」也當成該管的閒事，真是把央行的位階越做越低！

處理熱錢，才是央行的當務之急，因為這會影響「金融穩定」。楊總裁是否還記得，最新11月的M2年增率比5年來的平均高了75%，過去5個月M2年增率是6.5%，而之前的兩年平均只有3.7%，熱錢入侵造成了這麼強烈的差距，金融穩定不會受到影響嗎？

央行的穩定金融措施還是延續彭淮南的「拉尾盤」。每天進場買美元，並且動用了「無限量買匯」的極端做法。但是，這種國際間稱為「骯髒浮動」的匯率政策，根本就是30年前的老梗，楊總裁任內還是走不出彭淮南的陰影！

「骯髒浮動」政策當然不是解決熱錢的辦法，加強國內金融市場對美元的需求，才是正統的解決之道。央行已經建議金管會，放寬保險業者投資美元資產的比例限制，但是金管會顯然不放在心上。

央行無法掌握、但是政府可以立即做到的，包括對需要支付美元的政府合約，設法以購買外匯交換的方式，提前支付美元。政府掌握的勞動基金、公教退撫基金等，短期內提高美元債券的持有部位，當然馬上可以創造美元需求，調節熱錢的影響。其他金融相關手段，只要政府用心，都可以找到有效的政策手段，至於搞打房這一套，就省省吧！

(作者為開南大學財務金融系教授)