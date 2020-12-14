無色覺醒》賴岳謙：跨越黨派思維界線！喚起人民覺醒思潮！

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第782集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「跨越黨派思維界線！喚起人民覺醒思潮！」

「無色覺醒」的初衷，是為反對台灣日趨嚴重的政治惡鬥，全台灣有近94%的絕大多數人屬於無黨派、無色彩。「無色」代表沒有特定色彩的民眾，「覺醒」代表不被藍綠牽著走，愛台灣，就要讓人民過好日子。

台灣長期的陷入藍跟綠的惡鬥，當國民黨執政時，民進黨扮演在野黨角色，在許多國家重大的政策方面，經常為了反對而反對；到後來朝野政黨輪替，國民黨成為在野黨，也是為了反對而反對，周而復始。

不斷的政黨惡鬥，造成台灣的經濟每況愈下，實質薪資水平停滯不前，M型化的社會越來越嚴重，如此惡性循環，導致台灣在國際上的競爭力大不如前。我們希望藉著拋出這些主張，希望激發新一波民主改革，屏棄政黨惡鬥，全民一起拚經濟。

回顧以前，不論國內外的選舉，我們總是以理性、務實為基礎，針對藍綠惡鬥、經濟困境、與兩岸僵局，提出「真道理性、真愛台灣」，期盼執政當局跳脫意識形態，帶領人民走出困境，我們無色覺醒，就是要喚起人民的覺醒，就事論事、明是非、辨真理，不以黨派的角度看問題，讓台灣人過更好的日子。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！