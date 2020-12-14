在過去，提到ESG（環境、社會責任、公司治理）通常都只想到環境保護和企業責任，於是，企業紛紛投入淨灘，說是為了環保；有些發起種樹，說是可以減碳。只不過，活動結束後，除了留下公益形象，讓主管機關按個讚之外，對企業永續經營究竟加了多少分，大家心知肚明，甚至有人直言──ESG，不過是企業偽善的標籤。

曾幾何時，隨著責任投資意識抬頭，ESG搖身一變，成為新崛起的「企業永續投資顯學」。全球的ESG議題層出不窮，例如溫室效應惡化、動物瀕臨絕種、重工業空氣污染、棄置有毒廢棄物、CEO惡意掏空公司等問題，使ESG越來越受到重視，包括投資人重視的程度也與日俱增，這點，從ESG的相關ETF被各國投資機構熱捧，即可見一斑。

由於ESG抬頭，因此全球與ESG投資相關的金融商品，規模快速成長。根據全球永續投資聯盟（GSIA）的統計，截至2018年底，全球永續投資金額已超過了50兆美元，特別是以整合ESG因子來選股的金融商品，規模成長最快速，兩年來成長率高達69％。

知名的外資機構美林證券研究也顯示，ESG概念的投資，在千禧世代更受到重視；因為全球的戰後嬰兒潮世代，在未來20至30年之間，將移轉預估超過30兆美元的總資產規模給千禧世代，引人矚目之處在於，美林預估，千禧世代接著將使用其中的15兆至20兆美元，大約67％、高達三分之二的比例，投資在ESG領域。

歐美國家對於ESG的重視，可從和ESG相關ETF的規模看出來。統計數據顯示，近五年的永續投資相關ETF基金，整體資產規模成長率竟高達500％。

金管會也引用晨星（Morningstar）統計資料顯示，今年首季採用ESG為主要投資策略的基金，共有3,200檔、淨流入457億美元，同時間非ESG基金則是淨流出4,304億美元，第二季永續基金繼續資金淨流入達711億美元、成長72％，證明國際資金及企業，早已意識到ESG的重要性了。

此外，各主要國家的政府退休基金，也普遍將ESG因子納入投資標的篩選原則，截至目前為止，全球總共有超過9兆美元的退休基金，把ESG納入投資選股指標之列。其中，包括加拿大、英國、挪威、瑞典、日本、韓國、新加坡、巴西、歐盟，以及台灣等十個國家、地區，都已經明文立法規定，退休基金在投資時，應納入ESG概念來選擇投資標的。而台灣的相關立法，則為2018年起，勞動基金運用局在公告辦理台股委外投資420億時，主要投資標的就是「台灣永續指數成份股」。

同時，韓國、新加坡政府也額外要求退休基金在投資時，必須揭露考慮ESG的程度；日本政府則對於「養老投資基金」（GPIF）採用委託富時編製的ESG指數；而歐盟則要求最嚴格，對於總規模多達2.59兆歐元的退休基金，除了要求機構投資者必須將環境、社會責任以及公司治理，三個要項納入風險評鑑程序並揭露之外，並要求提供終端投資人「永續投資」建議，且建立基準幫助投資人評估投資組合的「碳足跡」。

ESG這個議題早在國際間掀起風潮下，未來台灣勢必有更多上市公司加入這個行列，否則就會遭到投資人淘汰；同樣地，扮演企業金流血脈供應的銀行業，不僅銀行本身在業務上要跟上這個趨勢、透過融資來導引往來企業更重視ESG；同時，這個做法也有助於銀行強化業務風控，避免往來多年的授信戶，因為不重視ESG，進一步惡化成為日後的「地雷」放款！

如同金管會主委黃天牧所說，台股有很多永續經營議題的ETF募集，都得到認同，未來經過公司治理及綠色金融的導引，ESG投資概念「是會蔚為風潮的。」

時移勢轉，保護地球已是全球公民的共識，而目前主管機關和金融業也不斷改進如何認定ESG的定義和評等標準，可望使ESG從過去令人質疑的偽善標籤，成為對企業評等的標準配備，因此不論是企業或投資人都必須正視這個趨勢。而介於企業和投資人之間的金融業，其所扮演的角色更顯得重要，值得金管會和金融業者的積極努力推動。

(工商時報)