「愛地球」成為後川普時代美中調整關係的契機。

美國候任總統拜登承諾，就任後將再加入《巴黎氣候協定》，大陸這段期間也沒閒著，就減碳做出最新的承諾，中美比拚減碳，堪稱比賽愛地球。這說明中美關係並非只是對抗，也有合作的面向，如果只是對抗，如同過去4年，全球各國除了吵架外，一事無成。

拜登提名的國務卿人選布林肯接受媒體訪問時說，中美不應只有一個面向，而是敵對、競爭與合作的面向。這與大陸國務委員兼外長王毅7日在與美中貿易全國委員會董事會代表團舉行視頻交流，強調中美要聚焦合作，管控分歧，有異曲同工之妙。

大陸國家主席習近平日前透過視訊參加氣候雄心峰會，代表大陸就應對氣候變化提出新的承諾。到2030年，大陸單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。在不久前9月22日第75屆聯合國大會上，習近平更大方承諾：「二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。」

中美關係當前已經超越兩國關係，而是影響全球領頭關係，看過去4年的兩岸關係、全球合作不進反退便很清楚，都是受到中美關係瀕臨冷戰的結果。單從減碳來看，光大陸就能做這麼多了，現在美國準備加入，絕對一加一大於二，中美必須、也只能鬥而不破，才能救地球。