行政院長蘇貞昌為了宣導三倍券快到期，趁著參訪台灣漫畫基地的機會幫孫女買了9本漫畫，沒想到媒體「礙事」，拍下店員以行政院統編開立發票，蘇揆稱沒有要報公帳，是有人多此一舉，看來有人要倒楣了。

蘇揆有「酷吏」之稱，為打造親民作風，可說煞費苦心。今年7月，他宣布中央補助全國中小學裝冷氣，並在2年內一次到位，就是因為他在家聽到女兒蘇巧慧建議，說孫女在學校裡熱得一頭汗水，才做的決定。

這回蘇揆又搬出阿公愛孫女的故事，說孫女得知他要到台灣漫畫基地，很期待阿公買漫畫給她們，於是向女兒、立委蘇巧慧借了三倍券，但蘇揆沒料到，幕僚貼心早一天到漫畫基地告知店員政院統編，加上自己是個大忙人，不會細看發票，一切看似平常，怎知會背黑鍋。

只是，這鍋背得恐怕不冤枉。之前蘇貞昌的愛將丁怡銘為了失言風波，花3萬9000元買了100碗牛肉麵，被發現訂單打了政院統編，丁澄清是祕書「習慣性」打統編，絕沒用公費買麵，這說法與蘇揆的解釋「有人多此一舉」雷同，顯然又可謂是「歷史共業」惹議。

從裝冷氣到買漫畫，蘇揆拿家事替政策行銷的功力確實了得，其政院小編做哏圖，幫蘇揆擦脂抹粉做宣傳也不遑多讓，例如衛生紙之亂時的「一粒卡臣」就是經典之作，要不是被媒體揪出小編也幫民進黨立委做哏圖有違行政中立，到現在大家還被蒙在鼓裡。

不諱言，蘇貞昌愛家的表現是個好阿公、也是好爸爸，所以當女兒蘇巧慧反對成立數位發展部，蘇揆會不顧蔡英文總統的就職承諾，決定組改之事暫緩。但把治國當成家天下，還會編故事掩人耳目，功力比起其他小編們可就厲害多了！