全球資金狂潮下，上沖下洗的比特幣行情，年底再度衝刺兩萬美元關卡！這是睽違3年之久的「耶誕佳音」，加上全球不少主流金融機構都陸續認同加密貨幣的價值，這讓專家預期比特幣的市值由目前的3500億美元，上看1兆美元，也就是不久的將來，仍有兩倍以上的成長空間。

學歷證書與病歷上鏈，我們講了多時，仍然沒有大規模普及，反倒是因為萊豬入台，讓台灣好豬的生產履歷上鏈，備受雲林等養豬大縣青睞。雲林「零瘦肉精聯盟」已經與商總區塊鏈研究所合作，將率先將豬肉產品溯源上鏈，建立從飼料廠、畜牧場、分切加工廠到餐桌透明化的歷程。

至於以港口航運為例，高雄港有150多條全球航線，若運用區塊鏈及智慧合約，就能節省人力、物力、財力，並可有效節省20至30%的成本。科技部國網中心也已經與華碩雲端，以及多家區塊鏈新創團隊合作，正加速打造「國家級區塊鏈平台」，期望有更多實質應用能夠落地，要讓台灣的軟體與網路產業，不要又是一開始就輸在起跑點上了。

國發會的台灣區塊鏈大聯盟，過去兩年推動區塊鏈技術的落地應用越來越廣泛，如今已拓展至包括醫療、製造、農業、運輸、數位版權及公共事務等多元領域。更實際的例子是，先前美國總統大選的郵寄選票爭議，如果能以區塊鏈來進行投票，從投票前的身分驗證，到投票結果後的上鏈不可更改，都已是技術上可行的環節，就是政府能不能跟上時代的決心了。

由我發起與主辦的第四屆「Hit AI & Blockchain」人工智慧暨區塊鏈產業高峰會，即將在明年1月6日舉辦，歷年來已經邀請超過150位海內外產官學研專家分享兩大新興技術趨勢，就是希望台灣能夠盡快找到「科技賦能」的正確方向。

如不論「鏈」的應用，回到「幣」的範疇，今年最火熱的「去中心化金融（Decentralized Finance，DeFi）」，台灣團隊的表現同樣可圈可點。今年8月，麻吉大哥黃立成就跟上今年加密貨幣圈裡最夯的話題，在以太坊上推出了去中心化借貸協議CREAM Finance。台灣年輕團隊們都在這一波DeFi熱潮下，成了勇闖世界的領頭羊，就連日本與南韓都沒有跟上。

畢竟「幣圈一天」，就是「人間一年」，如果一個新興趨勢沒有跟上，之後就會掉隊了，大家要自我督促不僅能夠持續跟上，更要在台灣賺到全世界的錢！

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）