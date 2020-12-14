台灣快速進入高齡甚至超高齡社會，再加上少子化，人口結構改變已是難以逆轉的趨勢；為了應對未來的挑戰，我們需要「銀光轉型」（senior shift）。銀光轉型是指把產品和服務的目標客群，從過去的年輕族群轉移到高齡人士。企業認知到顧客改變了，因此以新的經營策略開創商機，最明顯的例子就是健身房。

過去健身房常見年輕的身影，然而，隨著高齡化的來臨，年長運動者已成了健身房新的風景。日本是全球高齡者比例最高的國家，他們應對高齡社會的經驗也可供台灣參考。一家知名的日本健身房就表示，過去60歲以上會員只有3%，但如今，60歲以上會員已高達三分之一。為此，健身房增加了一些新課程，包括預防背痛的伸展操和讓心智保持敏捷的腦力課程等；結合體力和智力的訓練，設計出有趣的課程，是因應高齡社會的新流行，過去以年輕人為主流的健身房，不會把「頭腦體操」放入課程中。

有些健身房則增加為長者設計的特殊設備，包括按摩椅、把游泳池金屬階梯改成安全性更高的台階等，場所的安全設計成了重要課題。年長者的運動習慣也未必和青壯輩或年輕人相同，例如不少高齡者把去健身房當作社交生活的延伸，喜歡在健身房喝茶聊天，而不是埋頭苦訓，所以健身房增加了具社交功能的空間，讓高齡人士的高談闊論也不至於干擾其他健身的人。

除了民間企業快速轉型，政府也應有所行動。衛福部今年推出的《銀髮健身俱樂部試辦計畫》就是政策上的銀光轉型。這個計畫規畫在高齡長輩們平常居住、聚集活動或是接受服務的地點，例如公寓大廈所屬室內空間、衛生所、日照中心等，補助經費購置銀髮健身設備和聘請運動專業人員，提供銀髮族心肺訓練、肌力、肌耐力訓練等運動健身服務，可申請的運動器材補助則包括橢圓訓練機、室內腳踏車、踏步板等十多項。

陸續已有公寓大廈加入成立銀髮健身俱樂部，讓住在同社區的長者可一起運動健身、共餐，這種模式很適合都會區，因為生活在一棟棟公寓大廈裡的高齡者，往往做了長期的鄰居也不見得彼此認識，當子女出門上班上課，長輩們就孤單地宅在家裡，如果在社區成立銀髮健身俱樂部，那他們不必走出社區就可以運動，還可跟鄰居聯誼。

因為健身行業的銀光轉型也創造了新的就業機會。例如一家在台灣也有分店的女性專屬健身中心，標榜「有氧＋肌力＋伸展，運動三要素30分鐘一次完成」，在日本有80萬會員，會員平均年齡是62歲，更不乏百歲會員。這家女性運動中心的員工主要是20、30幾歲的女性，除了可讓銀髮女性不受干擾地運動外，年輕員工也可說是銀光轉型的受惠者，除了賺到薪水，也從服務女性長輩中預習高齡人生的種種體驗。

美國的科學家艾倫‧凱曾說：「預測未來最好的方式是創造未來。」高齡已是難以改變的趨勢，與其擔憂、恐懼所謂的「老化海嘯」，不如透過銀光轉型，以積極的態度、創新的視角，迎接這個人類史上首見的高齡浪潮。