行政院長蘇貞昌日前參訪「台灣漫畫基地」，使用三倍券購買3000元台灣原創漫畫送給孫女，說是要振興台灣漫畫。這本是美事一樁，不料電視播出新聞畫面，眼尖的網友發現一組熟悉的號碼，原來蘇揆這筆消費的發票竟然打了行政院的統一發票。

事後，蘇貞昌澄清表示，他根本沒有要報公帳，是「有人多事」的「多此一舉」；書店則回應是行政院的科員在事前進行溝通時告知的，所以店家預先就打好了統編。蘇貞昌的立委女兒蘇巧慧也出面滅火說，這件事就是阿公買漫畫書給孫女，很單純，有沒有打統編，根本不是重點。

錯了！這件事一點都不單純，打統編就是重點，因為相同的場景，1個月前才剛出現。前行政院發言人丁怡銘因牛肉麵事件鬧烏龍，於是向店家買100碗牛肉麵表達歉意，結果「多事」的秘書結帳時交待店家打了行政院統編，引發輿論強烈抨擊，最後丁怡銘只好辭去發言人一職。

一次打統編還可以說是「不察」，兩次可就是「文化」了。

不難想像，蘇揆轄下的行政院，報公帳應該是相當普遍的現象，而且是不分青菜蘿蔔，管他買什麼都報公帳，所以秘書和科員才會直接就報上了統編。這2位被動的吹哨人，原以為是替長官著想，不料卻揭露了行政院亂報公帳的暗黑文化。

屈屈3000元書錢，料想蘇貞昌不致於會要報公帳，那是科員太白目嗎？還是哪個幕僚揣摩上意過了頭，結果惹出大麻煩。

退一步想，如果不是長官長期喜歡凡事報公帳，下屬又怎會如此自動自發？如果號稱「律人、律己都甚嚴」的酷吏蘇貞昌不給下屬任何「誤報公帳」的機會，或許就不至於出現這種亂象。

蘇貞昌在斥責科員的同時，更該省思身為首長的自己，究竟是樹立了什麼樣的形象、建立了什麼樣的管理文化，以致於走了一個發言人，行政院相關人員對「打統編」這件事，還是那麼沒有警覺性，只要遇到長官買東西，就會打上統編、預備報公帳。

丁怡銘、蘇貞昌接連出包，說明行政院內部帳款公私不分的問題恐怕十分嚴重，審計部和監察院應該調出行政院近年來報公帳的所有發票，仔細查核其中究竟有沒有不合理、不合法之處；金額不論多少，只要是不該由公款埋單卻報了公帳的都是貪汙。

不是科員多事，是蘇貞昌領導的行政團隊官箴墮落。打統編、報公帳的歪風陋習，泛濫成災。 （作者為作家）