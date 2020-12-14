此次美國總統大選開票至今已近6周，但川普總統還在最後一搏，而拜登內閣團隊已經成形，其作風將會與川普政府有相當的差異，可惜小英政府還沒有相應措施，令人不解。

以拜登的內閣名單觀之，有人戲稱這是歐巴馬的第3任，也並非沒有道理，因為其中一些重要的職位都是由歐巴馬時期的副手扶正，或是借兵調將，最典型的莫如國務卿布林肯以及國安顧問蘇利文等。其中更值得一提的是，美國聯邦眾議院歲出入委員會首席貿易顧問，父母均來自台灣的華裔美籍戴琦女士，將出任美國貿易代表，也是亮點之一。

由此可見，拜登內閣的人事布局，兼顧了族群與性別的平衡，是一個面面俱到的專業團隊。更與川普單打獨鬥型不同的是，拜登的內閣將會以談判大於對抗的方式，回歸美國傳統大國外交路線。尤其未來的國務卿布林肯曾生長於法國，法語形同母語，因而更有可能會聯合歐洲國家，以多邊式的團隊合作，來共同處理相關的外交問題。

在台灣方面，過去1周蔡英文曾參加了3場與美方以及國際學者的視訊會議。其中曾任歐巴馬亞太副助理國防部長的坎貝爾特別強調，北京在軍事上和經濟上都對亞太地區構成了巨大威脅，拜登政府必將以行動來證明美國對這一地區的承諾。但是，中美之間主要戰場將涉及尖端技術，包括人工智能和5G網絡，至於在氣候變化、新冠疫情和北韓等問題上，將會保持一致立場。同時，美方還會先關注國內疫情與經濟的情況。雖然美國政府重視對台灣的承諾，但美方仍希望台灣和大陸之間能夠恢復對話。這席談話，其實明確地勾勒了拜登政府未來的兩岸政策，重點就是美中將是一種競合關係，拜登政府也將派任駐北京大使，因而這將與川普一股腦與大陸脫鉤、打台灣牌的政策迥異。

而蔡英文在與華府智庫「哈德遜研究所」的錄影演說指出，台灣不願與中國永久對立，但堅決捍衛自由的生活方式。看來好似對於坎貝爾談話的回應。但是，蔡英文又稱，願在不預設前提下和平解決歧見，導致前功盡棄。問題的癥結就在於兩岸關係的定位性質，若真的「不設前提」，那兩岸何必以陸委會與國台辦來處理雙方關係，由外交部出面即可，但這可能嗎？

其實，若蔡英文不接受九二共識也沒問題，那就必須要提出一套新的說法來加以取代，否則應該先從將陸委會併入外交部著手，但又好似沒有這項計畫，此乃民進黨政府所面臨的困境。尤其，每次美方新政府上任，都會有一個人事與政策制定的盤整期，大約都要半年的時間，因而新政府並不希望兩岸生波。相形之下，這對於台灣的壓力將會加大，當然要即時因應才是正辦。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）