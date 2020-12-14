在疫情危機期間，病毒嚴重影響人類生活，創造很多的「新常態」，過去的一些行為模式，回不去了。幾次跟朋友的交換心得，發覺距離、教育、開會之間的關係要重新定義。

今年以來，全球各地的辦公室和學校暫時關閉，促使視訊會議、遠距教學瞬間暴增。過去推廣這些不在場的會議、教學，大家都有千百個理由抗拒。但疫情期間，使得原本沒用過或不熟悉的人，通通被趕鴨子上架，不得不在最短的時間內，學會使用各種軟、硬體設備及視訊會議或教學軟體。結果有些人一試成主顧，回不去了。

首先，因為科技進步，傳輸速度大增，畫面的品質、通話的清晰度都越來越好，加上還有大螢幕的電視、投影，分割畫面。軟體越做越好，不但上線的人數可以大量增加，每個參與會議的人都有可能現身在眾人面前，大家都有親臨現場的感覺。大公司業務或董事會在需求下須使用，愈來愈多的新創、中小型企業則在沒有固定會議室的情況下，零碎空間也拿來運用。例如一小塊空間的懶骨頭、會客室，乃至茶水間，只要架得起電視環境與網路，都能拿來做為視訊會議使用，都可以即刻連線開會。

對公司而言，過去商務旅行，要花大錢請同仁出差，去拜訪、看現場，回來再整理，做成簡報再跟高層報告，曠日彌久。現在網路連線，天涯變咫尺，請對方直接在現場連線、解說，會議室內同仁可以直接看到現場的狀況，有需要還可以鏡頭拉近放大，例如機器瑕疵、儀表狀況等等，技師可以遙測、修復，突破過去的想像。比爾‧蓋茲接受《紐約時報》訪問時指出，「COVID-19帶給人們生活上很大的改變，預期大流行結束後，超過50%的商務旅行和超過30%的辦公室時間將會消失。」因此，大家要有心理準備，未來商務旅行會大大減少。

另外，縱然年輕人身體抵抗力好，學校學生聚集卻也是病毒傳播的溫床，因此學校停課下多採遠距授課。視訊教學以學生上課來講，分割畫面一方面可以看到老師的講解，另一方面呈現黑板或簡報，可以清楚地知道授課內容。這甚至比在現場有時坐得遠，看不清楚簡報上面的字，還更好。

記得小時候有個作文題目：假如教室像電影院。同學往往會很興奮地振筆疾書，因為過去上課就是在教室中聽講抄寫，遇到能夠生動活潑講述的老師還好，如果遇到照本宣科，語調低沉無趣的老師，那上課真是折磨。因此假如教室像電影院，就很有得想像。

然而今天的教室，藉由老師的簡報，穿插播放影片，幫助學習，教室老早就可以像電影院。可是這裡面最大的問題是沒有互動，效果就不會很好。這也是過去遠距教學、函授最大的問題。學生有沒有在學，不曉得。學生要問，沒得問。那就失掉「學問」的教育功能。

拜會議軟體進步之賜。遠距之下，學生是否認真上課，已可觀察，甚至可以互動。老師可以在上課直播下，立即測試學生的反應。請學生在留言板上表達聽懂的打「Y」，不懂的打「N」，贊成的「+1」，反對的「-1」，也可請學生簡單的陳述。學生要提問，或是請老師再說明，再簡單不過。這可能比在教室上課還更熱絡。

如果非直播下，還有個很大的好處是可以隨時停下來，做其他事或思考，也可以反覆看內容，聽老師的講解。熟悉的可以快轉跳過，這對學習者而言，真是方便。

對老師而言，簡報影片製作可以做一次，多次使用，或只要每次上課前小量的修改，省去備課的麻煩。上課時間在播放影片時，觀察學生的學習狀態，或可以藉此來休息，這對老師而言也是好事。

我有個朋友，早年他在某一技職學校服務，上課最常講的話是「不要講話」。若有學生睡覺，不吵鬧，他都很感謝。後來有了手機，一般上課就安靜多了。但看到學生不專心，都在滑手機，總覺得不舒服。現在視訊上課，他也看不到學生在幹嘛，對他來講反而不受干擾，自己上課倒是越上越嗨起來。這也是一絕。

對一般人而言，現在到處都有開放的課程，也有各式各樣教學影片。從視頻中學習，別人整理好講給你聽，省卻自己翻書整理的麻煩，可以有事半功倍的效果，享受真正學習的樂趣。（作者為中信金融管理學院講座教授、國立台灣大學經濟系名譽教授）