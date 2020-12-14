總統蔡英文在今年520連任就職演說中宣布，行政院將「成立一個專責的數位發展部會」，而在行政院已積極規畫研擬設立「數位發展部」之際，行政院長蘇貞昌的女兒立委蘇巧慧卻領銜提案修法設立「數位發展委員會」，又讓外界聯想到蔡、蘇二人可能不合的傳聞。

照理說，蔡總統就職演說時的政策宣示，應是出自於蘇揆經行政院研議後的幕僚意見，但蘇巧慧積極主動的提案內容，卻與行政院規畫的不同調，讓人質疑蔡總統就職演說時的「指示」，很可能並非蘇揆提出的幕僚意見。

事實上，在兩年多前的5月中旬，行政院院會通過了43項新機關組織法草案，為了彰顯此項政績，行政院隨即還推出了「政府組織改造拼完最後一塊拼圖」的網路「哏圖」。蘇貞昌是去年元月接任閣揆，上任後積極帶領內閣團隊站定總統大選的戰鬥位置，而在立法院占多數席次的民進黨，也無心為行政院所完成的拼圖積極完成立法，在拼圖縫隙處注入黏著劑。

直到現在，法定名稱為「行政院功能業務與組織調整方案」的行政院組織改造，推動近10年來仍未能竟全功。沒想到，蔡總統在今年520就職演說時，猶如「神來一筆」把原來行政院拼完的拼圖，又再改了布局與結構。此一情形，加以蘇揆過去對行政院組織改造工程的關注程度，他會主動思考到如蔡英文就職演說時所說，對行政院組織改造「盤點」與「重啟」的可能性並不會太高。

民進黨大老林濁水反對設立數位發展部，很可能即是行政院的立場。而蘇巧慧主張設立的是數位發展委員會，也可能是為反對數位發展部才提出的折衷建議。林濁水在他的臉書上說的直接，他認為數位發展業務如一定要偉大化成為部級機關，怕也不應該管「發展」，「叫數位管制部比較精確」。

換言之，假「發展」之名，行「管制」之實，恐怕這才是問題的真正關鍵所在。

依據行政院目前初步的規畫，數位發展部將匯集和移撥自國家通訊傳播委員會、國家發展委員會、經濟部、交通部等機關的部分業務，並將行政院內部單位的資通安全處，升格為隸屬「數位發展部」下之三級機關的資通安全署。

這些部會原有與各該專業領域有關而涉及數位產業的業務，所牽涉者是各該機關主管的核心政策，改為「集權」在新設的「數位發展部」，就一定會比現行的「分權」更好嗎？

我國大約從民國80年代起，受到歐美國家「政府再造」潮流的影響，也開始著手規畫「政府改造」的方案。就此發展的脈絡來看，建立「小而美、小而強、顧客導向」的政府，本為發動「行政院功能業務與組織調整」的目標。也因此，行政院組織改造的價值設定為「精實」、「彈性」與「效能」3項。

自民進黨全面執政以來，對既有的行政院改造方案牛步化進行，期間更還增設了諸如「促轉會」和「黨產會」等違憲的違章建築。此際又要推動「沒完沒了」的行政院組織改造，真的是為提高政府效能嗎？

（作者為世新大學兼任副教授）