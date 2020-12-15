傳說秦始皇滅掉六國，號令九州，六國加九州是十五，再加上原先的秦國，正好是十六，所以秦始皇規定一斤等於十六兩。又有人說，一斤十六兩出自秦始皇的相臣李斯之手──秦始皇讓李斯制定度量衡，李斯不知道把一斤定為多少兩才合適，瞧見秦始皇手詔裡有「天下公平」四個字，數了數這四個字的筆畫，總共十六筆，於是靈機一動，將一斤定為十六兩。

至少在商鞅變法期間，一斤十六兩就是約定俗成的老規矩，根本用不著秦始皇去數九州六國，更用不著李斯靈機一動去數筆畫。

秦、漢後 桿秤大行其道

推根溯源，一兩之所以是二十四銖，一斤之所以是十六兩，一鈞之所以是三十斤，一石之所以是四鈞，其實都是由天平決定的。

早期中國沒有桿秤，只有天平。用天平稱量物品，只能一個一個地累加砝碼。而砝碼與砝碼之間要麼是等重的，要麼是倍數關係。等重的砝碼和倍數關係的砝碼不停地累加，自然而然就會形成倍數關係的重量單位。你看，兩和銖之間，斤和兩之間，鈞和斤之間，鈞和石之間，統統都是倍數關係。

打個比方，如果將一兩定為一架天平可以稱量的基本單位，那麼這架天平的最小砝碼肯定是一兩重。平常稱量物品，需要一套砝碼，這套砝碼只有打造成倍數關係，例如一兩、二兩、四兩、八兩、十六兩、三十二兩、六十四兩……那才是最實用、最節省的。所以呢，人們就將八兩的砝碼定為半斤，將十六兩的砝碼定為一斤，將三十二兩的砝碼定為二斤，將六十四兩的砝碼定為四斤。

當然，實際命名的時候，完全可以將二兩、四兩、八兩或三十二兩定為一斤，古人將十六兩定為一斤，確實有偶然的成分。但有一條是必然的：不管將多少兩定為一斤，最後都一定是二或四的倍數，用天平稱重的古人絕對不可能將三兩、五兩、七兩、十一兩、十五兩定為一斤，因為無論哪一套砝碼，都不會打造成這樣的重量──那將需要打造更多的砝碼，太浪費了。

有意思的地方在於，古代中國的重量單位之間是倍數關係，近代歐美的重量單位之間竟然也是倍數關係。

英國改用公制單位之前，重量單位包括打蘭、盎司、磅、英石（Stone）、夸脫、英擔（Hundredweight）、長噸（Long ton）。其中一磅等於十六盎司，一盎司等於十六打蘭，與傳統中國一斤等於十六兩一模一樣。

至於長噸、英擔、夸脫、英石，則和秦漢時期的石、鈞、斤一樣，都是按照二的倍數進行換算。

中國一石等於四鈞（二的二倍），一鈞等於三十斤（二的十五倍）。英國一長噸則等於二十英擔（二的十倍），一英擔等於四夸特（二的二倍），一夸脫等於二英石（二的一倍），一英石等於十四磅（二的七倍）。

中、英兩國傳統重量的進位關係為什麼都是二的倍數？因為兩國歷史最悠久的稱重工具都是天平，人們為天平打造砝碼，都必須按照倍數關係打造。

中國自從秦、漢以後，桿秤就大行其道，槓桿原理可以讓重量按照平滑的進位增長，於是重量單位之間的換算關係就形成比較簡便的十進位，銖、鈞、石逐漸被淘汰，被毫、厘、分、錢、兩、斤取而代之。唐、宋、元、明、清歷朝，除了遵照傳統習慣，一斤仍然等於十六兩以外，新的重量單位都成了十進位，例如一兩等於十錢，一錢等於十分，一分等於十厘，一厘等於十毫。

兩岸斤兩大不同

一九二八年南京國民政府通過法令，讓傳統斤兩與公斤接軌，規定一市斤等於○．五公斤，但仍讓一市斤等於十六兩。後來國民黨政府遷到台灣，繼續執行一九二八年的法令。所以到今天為止，台灣一斤還是十六兩。

中國這邊則進行了相對徹底的改革。一九五四年九月十一日，中央人民政府公布《度量衡暫行辦法》，為了換算上的方便，將一斤定為十兩。所以在今天，大陸一斤是十兩。

我們可以這樣總結：台灣一斤為十六兩，是延續了天平時代的老傳統；大陸一斤為十兩，則是桿秤時代的新發明。

有必要說明的是，台灣沒有完全遵循一九二八年頒布的《中華民國權度標準方案》。

根據權度方案的規定，一斤應為五百克，一兩應為三一．二五克（十六兩為一斤）。台灣則沿用明、清時期乃至民國初年的傳統，將一斤定為六百克，將一兩定為三七．五克。

現在中國大陸一斤是五百克，一兩是五十克。很明顯，中國大陸的斤比台灣的斤小一些，但是中國大陸的兩卻比台灣的兩大一些。大陸遊客在台灣買水果，如果論斤稱，會覺得台灣商販給得多；如果論兩稱，就該覺得台灣遍地都是奸商了。（系列完）