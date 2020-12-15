無色覺醒》王丰：大陸發射長征衛星！踏出航太重要里程！(圖/新華社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第783集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「大陸發射長征衛星！踏出航太重要里程！」

探月登火星，建月球研究站，中國和平崛起，美國瞠目結舌。

北京時間11月24日早上4點30分，中國大陸從南海文昌航天發射場，發射長征五號運載火箭，且搭載著嫦娥五號探測器，預訂兩天之後飛抵月球，進行中國大陸第一次的月球無人採樣計畫，這一個計畫準備帶回2公斤的月球岩石及土壤樣本，中國大陸將成為美國與蘇聯之後，第三個到月球帶回岩石土壤樣本的國家。

中國加速太空科技的發展，也使得美國如芒刺在背、腹背受敵。因為大國崛起有幾個重要的指標；一個是產業革命性創新求變；一個是技術創新改變人類生活命運；一個是製造業的領導世界，佈局全球。然而這三個核心的指標，最重要的就是科技創新。所以我們講中國成功發射嫦娥五號探測器登陸月球的重大意義，就是標誌著現代中國的科技創新實踐，已經站在全球前列。

我們再回頭談一談世界霸主崛起的三大指標，我們可以拿19世紀的德國作標準的例子。

當代德國兩個重要人物，一個是19世紀德國最偉大的經濟學家李斯特（Friedrich List），李斯特主張國家必須在經濟生活上扮演主導的重要角色。另外一個德國非常重要的偉人就是德國的「鐵血宰相」俾斯麥（Bismarck），在俾斯麥執政20年間，他讓德國成為19世紀末全球最強大的國家。

然而奠定德國強國基礎的是科學技術的先進與突破。1864年到1869年全球的生理學包括植物、動物等的相關研究，其中100項重大的發現當中，德國就佔了89項。1855年到1870年之間，德國擁有136項重大的發明，這些重大的發明包括電學、光學、熱力學等，且同一時間英法兩國加起來才只有91項發明。

德國當時的重大發明改變了人類生活的方式，推動了人類文明從過去走進現代，例如全球第一台大功率直流發電機，是德國發明的全球第一部馬達電動機、第一部四沖程煤氣的內燃機、世界上第一部汽車都是德國發明的。

當時德國出現了一大批的科學家跟發明家，他們開創了人類現代化的革命性研發成果，如蔡司、西門子、倫琴、愛因斯坦、普朗克等，如果說英國是第一次產業革命的先驅，德國則能稱為第二次產業革命電力工業的重要的驅動者，德國是第二次產業革命的一個靈魂人物

中國的現代化進程，由於過去舊社會長期的封建統治，導致國家積弱不振，再由於帝國主義列強的欺凌壓迫，導致國家連年的戰亂，全國上下生靈塗炭。直到共和國的誕生，與改革開放的艱苦奮鬥，種種舖墊才造就了今天的發展。

嫦娥五號探測器成功發射，象徵者中國大陸的科技發展、綜合國力提升到一個新的進步台階。美國川普總統曾經計劃要重新送美國的太空人到月球，為未來美國派遣太空人登入火星做準備。

照原先的規劃，中國大陸已經在今年的7月23日發射了一枚無人的天問一號火星載具，預定2021年2月抵達火星進行探測任務，2022年啟動小行星探測計劃，2028年將火星的樣本帶回地球，2029年進行木星探測任務，2050年要在月球建立機器人操作的月球研究站。中國大陸不僅在地球上要超越美國等西方國家，同時也要在航天事業的征途再創人類的新紀元。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！