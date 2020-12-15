蔡英文總統積極提升台灣國際能見度，強調台灣民主、自由得來不易，如今已能和美國共享價值觀。問題是，只要蔡英文「聯美抗中」大方向不變，不僅兩岸關係在未來3年改善空間的機會不大，由拜登任命的國安團隊名單研判，美國新政府將改變川普總統「反中友台」激進政策，蔡英文如果繼續堅持以不變應萬變，恐怕會對台美關係產生不利的影響，台灣面對的軍事壓力將會更高。

蔡英文8日受邀在美國「國際民主協會」（NDI）年會，以視訊方式發表演說，讚揚美國民主黨對民主的貢獻，並提到台灣的民主經驗，稱共享價值觀讓台美關係空前緊密。接著在「2020台美日三邊印太安全對話」，她透過視訊連線與美國前亞太助卿康貝爾對話，康貝爾分析拜登新政府未來面臨的三大挑戰，並向台灣民眾保證，拜登會信守對台灣的安全承諾。

蔡英文在「國際民主協會」的大會上緬懷民進黨創黨黨員為了捍衛民主、人權與言論自由走上街頭，甚至入獄，前輩的犧牲讓台灣成為一個民主政體。她講得慷慨激昂，渾然忘了她自己正是關閉中天電視52台、打壓言論自由的「幕後黑手」。至於她自己8月28日不顧程序正義即宣布開放萊豬進口引發國內空前抗爭的「反民主」行徑，她更是隻字不提。

民進黨以追求民主、爭取言論自由為號召，從一個小黨逐漸發展到今天全面執政的最大政黨。然而，在成為執政黨之後，民進黨並未一本初心堅守民主陣營，反而無所不用其極壓制異己的反對黨、人民的言論自由與新聞自由。很難想像的是，在演說中盛讚過去民進黨如何為爭取民主自由而犧牲奮鬥的她，竟然和今天戕害民主、打壓言論自由的蔡英文是同一個人。

更令人反感的是，蔡英文不僅絕口不提民進黨的「反民主」與「反言論自由」的行徑，反而抱怨政府飽受「假消息」之害，不啻告訴美國新政府不要聽信任何對蔡政府不利的訊息，因為他們都是反對黨炮製的「假消息」。

儘管蔡英文在處理「東奧正名」運動、改國號、台獨公投等爭議性議題上，都顯示她在制約台獨方面是做了一些努力，但她堅持「聯美抗中」的路線，卻也使大陸從政府到民間對台灣的敵意日益升高。

在很多大陸同胞眼中，台灣走向民主化並漸趨成熟，對猶在大陸生活的人民是一個可以看得到的「民主燈塔」，這對台灣的安全也是一種保障，因為當大陸14億人民的大多數都希望保留這樣一個「民主的希望」時，在「台灣又沒有走向法理台獨」的前提下，即使大陸當局想對台動武，恐怕也師出無名。

然而，當民進黨公然戕害台灣人民的民主與言論自由時，即已敲響了民主的喪鐘，台灣這片曾經走向民主化的土地已經不再是大陸同胞心嚮往之的「民主燈塔」，自然而然台灣也就不再是他們關心的對象。

非常可能入閣的康貝爾在視訊演說中語重心長地指出，他期盼兩岸緊張情勢能夠趨緩並恢復某種程度的對話，但他也直言這超出美國能力範圍，而且「球在北京那方」。他不只一次建議蔡英文總統應改善兩岸關係，但所有建言都掉入「聾子的耳朵」，所以才說「這超出美國能力範圍」。但是，作為蔡英文和台灣的老朋友，他還是提出了諍言。對於這樣一位孔老夫子口中「友直、友諒、友多聞」的好朋友，我國實在應該好好珍惜。

至於康貝爾「球在北京那方」的說法，顯然是客氣之詞，因為球不僅「在北京那方」，也在華府與台北手上。值得注意的是，北京或是華府手上的球若是打得不好，對他們影響都不大，因為他們還有很多場合或機會可以進行「利益交換」，但台北手上的球若是打得不好，不僅可能影響國家安全，還會衝擊台美關係。