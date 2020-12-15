蔡英文政府在世界人權日當天喊出台灣人權阿普貴（UPGRADE），諷刺的是，中天頻道在民進黨操作下被迫關台，新聞自由黨貴了（DOWNGRADE）。

阿普貴出自英文，升級之意，但真正關心台灣、理性思考的人都知道，中天被迫關台代表台灣黨貴了，民進黨黨貴了！在野時追求100%言論自由、要求獨立自決，執政後踐踏新聞自由、關閉中天新聞台，台獨也只是騙選票的工具。近30年來，年輕人薪資所得不增反減，台灣人生活水準並沒有阿普貴，各種社會公平指標黨貴了！

旺旺集團董事長蔡衍明和其他投資媒體的企業家一樣，講求媒體社會責任，更需為員工和股東負責追求投資利潤。對於突如其來的關台，投資損失不可謂不大。但蔡衍明在公開場合從未提到他個人的損失，強調的仍然是真道理性，真愛台灣，讓台灣民眾過好日子。

中天新聞關台事件，不只是中天與蔡衍明的損失，如果准許政府機關因政治原因決定企業的生死，那麼不只媒體業，金融等所有特許行業也會被阿普貴政府整死。

台灣親綠媒體對政府百依百順，卻對在野黨窮追猛打，背後複雜的利益勾結昭然若揭，失去駕馭的馬車必然闖禍，最後買單的一定是淳樸的民眾！政府以莫須有罪名封殺中天，沒有是非，政治決定生死，不僅讓新聞自由倒退，更會讓投資人、企業家心驚。

中天被迫關台肅殺聲中，正義迷失了，但正義不死，下次選舉不會缺席。