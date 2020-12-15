美國媒體12月9日引述華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton）報導，倘若中國解放軍揮軍台灣，並成功在台灣西南部海灘登陸，一場坦克大戰將有助於決定勝負。引得台灣輿論異常興奮，事實上，這場坦克大決戰完全是憑空想像。

易思安說法，應是呼應蔡政府砸13億美元（近370億台幣），向美國採購108輛新型M-1坦克，有利於殲滅來犯登陸的共軍坦克。然而，這種觀點顯然並不了解兩岸戰爭型態，禁不起兵推。

比較M-1重型坦克與台灣雲豹甲車，在海岸線綿延、城市游擊戰，機動性是首要考慮條件，顯然後者占有優勢。那麼火力強大的M-1對抗來犯的共軍坦克派上用場的機率有多大呢？

如果真有坦克大決戰，那麼意謂台灣海空軍已在第一波大規模攻擊中瓦解，失去制空權、制海權，中共主力部隊才會有機會登陸，那麼沒有台灣空軍保護的陸軍坦克部隊，就只有被解放軍戰機一路挨打的份。易思安觀點只在說明美國軍售M-1好棒棒，跑不快、不靈活，恐怕還不如台灣雲豹甲車打游擊吧！