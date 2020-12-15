第五屆監委張武修、高涌誠之前因約談柯文哲市長釐清「器官捐助與移植」個案是否涉及醫療疏失，而疑似洩漏約談紀錄的影音檔，並由台聯取得在記者會上公布後上網，導致當時監察院長張博雅下令徹查，全案並於本月8日在換屆後的院會決議函送檢調偵辦。

此洩密案之所以引起社會關注，除因《監察法》第26條規定「監察院為行使監察職權，...調查人員對案件內容不得對外宣洩」以及《刑法》第132條載明「公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處三年以下有期徒刑」等法規，明確禁止洩漏職務上應保守之秘密外，兩名監委在2019年6月約談柯P後，台聯隨即取得影音檔並於同年11月公布上網，而彼時正值總統大選兩強對峙，打得最為火熱的敏感時刻。

儘管張武修、高涌誠均堅決否認涉及洩密案，監察院也發出聲明稿指稱「本案只針對洩密事實移由檢察機關調查，而非針對『特定人』移送」，然而冤有頭、債有主，有犯行必有犯首，只移送洩密事實，不移送「特定人」，莫非大綠小綠之間的勾串不必人來人往，光靠鬼魅伎倆就可以暗通款曲，恣意妄為了？其實任誰都看得出，這件理應公允執法卻不惜違法的洩密案，背後動機難脫選戰的政治利益。

2018年的地方選舉，韓流來襲，橫掃全台，2019年韓國瑜乘勢轉戰總統，蔡政府在首任執政不得民心的情況下，儘管外在環境於她有利，仍有輸不起的壓力。此時蔡總統提名的兩名監委，假準司法權運用國家機器調查柯P「器捐案」的醫療疏失，使其專業形象破毀的意圖，昭然若揭。其目的自然不外於動搖柯P被神格化的地位，以召喚白色力量中的淺綠歸隊，一方面極大化蔡總統的票源，另一方面也有助於拉抬綠營的選情。約談影音檔的外洩，只是借小綠之手，提供親綠網軍線上操作，擴大戰果的內容材料而已。

若干論者認為，選舉已然結束，洩密案再掀風波，實因禍起蕭牆，源於監院內部綠營不同派系惡鬥的結果。倘若觀諸蔡政府執政以來，民進黨權貴人士各種爭權奪利、見獵心喜的醜態，早已罄竹難書，上述的推測亦不為過。然而這也說明民進黨嗜血狼性的本質，根本不在乎國法、黨格、公共利益與全民福祉。

實質上洩密案對於民進黨已低至谷底的形象已難再損傷，但對受害人柯P及其民眾黨而言，卻因約談影片重復在網上熱搜發燒，這無異是二度傷害，甚至是人格謀殺。難不成項莊舞劍，意在沛公？打趴白色力量，2022、2024年的大選，民進黨就可以團結泛綠，高枕無憂了。因此民眾黨疾言厲色地要求監察院長陳菊說明監院洩密的原因與意圖，以洗刷「東廠」的汙名，也就不令人意外了。

（作者為佛光大學未來與樂活產業學系教授）