「拖、冷」兩字，絕對是當前民進黨面對萊豬攻防最好的註解。

除了偶發的立法院小而零星的表決戰與行政院前發言人丁怡銘誣指美牛等於萊牛外，民進黨不負最會選舉的政黨之名，面對遲遲不降的民意反彈，很快地調整萊豬戰略，上自立法院的攻防，下到媒體報導與政論節目的討論，一律都採冷處理方式應對，刻意壓低媒體與網路針對萊豬議題的討論聲量。

回顧蔡總統親口宣布開放萊豬政策後，整個民進黨府、院、黨在萊豬議題上的攻防與分工，很清楚地顯示，總統噤聲完全退居第二線；行政院扮演放送頭，套用大內宣的手法，只自顧自地單方面闡述政府政策，完全沒有想要與反對方對話的意思。而立法院黨團則扮演政策守護者的角色，全面上演搶救「貞昌大兵」的戲碼，捍衛政府立場。

事實上，民進黨立委一開始是低估了國民黨對議事攻防的嫻熟度與民意的反彈，才讓國民黨有機會在衛環、教育兩委員會，針對幼托、幼教、長照機構、校園營養午餐等是否禁用萊豬，發動奇襲式記名表決。但民進黨立委很快地記取兩委員會採用記名表決的慘痛經驗，隨後立即全面封殺其他委員會針對所有萊豬議案的討論與表決，讓相關議案都以不經討論、包裹送出委員會，交由黨團協商方式處理。

綠委此舉，就是不希望開放萊豬的政治責任由少數人承擔，而是要拉高至院會層級，讓所有黨團成員一起負責。但跳過委員會實質審查，完全是自廢武功，不顧委員會中心主義精神，徒讓立法院變成立法局。

隨著萊豬叩關在即，綠委將委員會表決拖延至院會處理的策略，也面臨終須一戰的時刻。這終須一戰，也牽扯出府、院、黨三方的政治賽局。依目前立院的態勢而言，綠委還是抱持以拖待變，靜待不表決的奇蹟。因為從綠委的角度而言，萊豬行政命令不投票，絕對是最佳的選擇。唯有不投票，才能減緩綠委對萊克多巴胺議題昨是今非的尷尬，與選舉時遭受民意反噬的後果。

但就蔡總統及行政院而言，有了立法院的背書，才是最佳上策。因為未來萊豬相關政務推動上的所有瑕疵，就理所當然變成全黨共同承擔。因此，民進黨現在正淪於「一人救全黨，或是全黨救一人」的矛盾。倘若不記名表決，就是讓蔡英文與蘇貞昌背負開放萊豬的全責；若是如期記名表決，則變成所有綠委賭上個人政治前途，替總統與行政院背書。這樣的內部矛盾也正好說明，何以媒體不斷釋放出換閣揆的聲音，目的就是希望透過犧牲一人，換取所有民進黨立委不須拿政治生命陪葬的機會。

或許民進黨認為中天不續照，有助於壓低媒體對萊豬議題的報導，但隨著媒體只報喜不報憂，也容易讓政治人物錯估情勢。如今，即便媒體持續對萊豬議題冷處理，但至今仍有6成民意反對，這股民意將成為民進黨未來選舉時的最大阻力。

（作者為立法委員國會辦公室主任）