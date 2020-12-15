國防部副部長張哲平日前在立法院表示，明年軍售案有2項，金額概略約8億美元。話音未落，隔天，美國國務院批准軍售「野戰資訊通信系統 」（FICS），金額2.8億美元。張哲平說，這是他說的兩項之一。如此，那還剩5.2億美元，應是買預算編列新台幣172億餘元的M109A6自走砲，不到6億美元。駐美代表蕭美琴預告的智慧型水雷案，暫時還不會浮出水面。

有關智慧型水雷案，機敏性較高，軍方口風很緊。今年8月，駐美代表蕭美琴向華府智庫透露，台灣正與美國磋商，採購包括「岸防巡航飛彈系統」（即岸置魚叉飛彈）與智慧型水雷，外界始知有此軍售案。蕭美琴到任沒多久，就公開談論極機密的軍售案，這是破天荒首例。

蕭美琴可能是想要顯示她到任後，馬不停蹄地賣力，雖是駐美第一位女大使，照樣能談軍售，不輸任何前任代表。蕭美琴的高調，是自信也是炫耀，然而，談論還沒定案的軍售，是犯大忌的事。果然，智慧型水雷案有了變化。

自蕭美琴主動透露智慧型水雷案後，不管是外電說的對台7項或5項軍售案，甚或是張哲平說的2項，各界自動將智慧型水雷列為其中1項；更何況蕭美琴說的另1項岸置魚叉飛彈系統，沒多久，美方就宣布了。於是外界認定，駐美代表說的不會有錯，而且會說出來，代表已談到最後階段，只待美方宣布了，以為蕭美琴只是搶先美方一步，為向國人表個功。

事實上，岸置魚叉飛彈系統是美方要我買的，在蕭美琴未到任前，雙方談很久，蔡英文總統還加碼，多買了些飛彈，媒體也有所報導；但外界不知還有智慧型水雷案，直到蕭美琴說出後，才成為大家關注的軍售案。

現在傳出，軍方有意採購這款新一代「迅擊」智慧型水雷，唯受限未來5年國防預算額度，根本沒錢買了，於是美方建議是否先技轉到中科院，再進行量產部署。

不過，對美方技轉建議，中科院反對。中科院位於海軍左營軍港內的「萬象館」，一直是研發水下武器的機敏區域，相當神密，不曾讓媒體採訪，更不曾給美國看過，因此，美方對中科院研發水雷的技術等級相當好奇，若美方以技轉名義與我合作生產，就得讓美方進「萬象館」摸底，因此中科院對美方的提議持反對態度。

目前看來，在預算有限的情況下，況且國防部長是陸軍出身的嚴德發，美對台軍售還剩1項未宣布，或說是川普任內同意尚未宣布的最後1項，應是陸軍已20多年未換裝的自走砲案，智慧型水雷太早冒出頭，又是空中布雷，不是海軍擅長的水面布雷，最後不見得成案。