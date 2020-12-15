12月12日0時起，有線電視再也看不到「中天新聞」。對於太陽花的憤青們以及痛恨蔡老闆的黃國昌們，這是他們樂見的公權力結果。NCC在2018、2019年的密集處罰，已可證明選舉與裁罰事件不容切割無視。相同違規樣態，三立新聞、民視新聞僅是書函警告，中天新聞卻要面對行政裁罰，這是不是公平適用法律？相信公道自在人心。社會大眾可以自問這樣的差別待遇，是否為民主自由國家的標準？

健身網紅評斷中天新聞轉戰YouTube和網路的三言兩語，蔡老闆大可無視不理。有哪個網紅是24小時直播？24小時都有不同影片在頻道上接續放送？無腦的評斷，實在荒謬可笑。網紅依賴單一影片視頻的點擊，藉此閱覽量向廣告商證明商業價值的存在。然而此理，並不適用於中天新聞網。中天新聞網當然可以另外製播特定的視頻影片，鼓勵更多訂閱者以閱覽量數百萬來證明「網紅」實力，但中天新聞網若要只當網紅，那是羞恥，不是可喜可賀。

中天新聞網不僅僅能成為網紅，他們也是新聞媒體轉戰於網路平台的先鋒。其他有線電視的新聞台，可以YouTube直播加上電視頻道放送，因為電視頻道的廣告收益業已足夠，YT的直播等同串場加演，不是收益來源。但對於中天新聞網來說，顯然要考慮網路平台如何經營才有廣告收益。

觀察中天新聞台從有線電視下架前、下架後的變化，200萬訂閱已經短期順利達成，在相同時段中，以同類新聞台相比，中天新聞的聊天室流量最多，通常是第2名的3、4倍以上；直言之，三立、民視甚至加上TVBS，聊天室的流量加總還比不上中天新聞。有人以機器人帳號訂閱嘲諷中天重生，殊不知這樣的政治鬥爭話術，只會讓全球華人更加想要力挺中天新聞網的茁壯與成長。

電視有收視率可參照，網路平台亦可開發標準，讓廣告商有所依據。假設廣告商以同類新聞台參照，全體若有10家電視(含中天新聞網)，所有聊天室的粉絲量加總假設為10萬，同時段的中天新聞若有5萬，類推的「收視率」就是50%。若要精準設計，可以YT與中天、廣告商三方約定，單以台灣IP為主要計算對象，在不同收視時段統計所有參照頻道的聊天室粉絲數量，同時比較中天新聞聊天室的粉絲數量，這樣即可知道中天新聞網的商業價值有多高。

分潤比率亦可雙方議定，假設中天、YT和廣告商依上法執行，1個月廣告收益若有500萬，分潤比率若定為35%，則YT可得175萬；若廣告收益提高為1個月有1000萬，分潤比率下降為20%，YT還是可得200萬。分潤比率未必會因為降低而減少YT收益，況且YT必須保證頻寬流量不受限，要保障網路平台的穩定與順暢，必要的分潤機制是可合理接受。至於內容規範，一切交由中天新聞自主管理，YT不宜以黃標或紅標的管理模式介入。中天新聞也會自行摸索，走過NCC濫權下架的創傷，在網路世界創造獨有的商業模式與製播吸引忠實閱聽眾的節目。

中天新聞在YT的訂閱量已有218萬，聊天室在線最高粉絲數突破10萬，這都是中天新聞的轉機與希望。沒有「台」還有「網」，蔡政府下架「中天新聞台」，但是閱聽眾的力量可以讓中天新聞重生而為「中天新聞網」。CNN的YT訂閱數達到1160萬，單部視頻影片的點擊量不是公平的判斷依據，在商業上不公平，對於中天的訂閱者而言，也是不公平。期待將近500位中天新聞人與蔡老闆共同努力，讓全球華人見證中文新聞網的威力與影響力。

（作者為作家）