最近，文化部開始積極審查來自大陸的「禁書」，原本看似只是媒體上的新聞，不料立刻就降臨了我自己身上，有點不可思議，實際上卻印證了蔡政府政治上的墮落，已經到了無可救藥的地步，台灣民主政治的基石已被摧毀，回不去了。

大約10天前海關通知我們，有一件大陸寄來的出版品郵包，問我們是什麼？對方說，按現在的規定，必須向文化部申請獲准才能進來。其實，如果寄件者沒有事先通知我們，通常我們不一定知道寄來的是什麼，於是我再問海關寄件人是哪位？立刻得到答案，原來是「山東畫報出版社」定期寄來的《老照片》。這是一本小開本的雜誌，以老照片回憶個人或時代記事，由於圖文並茂，思想開放，型態新穎，很受歡迎，具有相當的文化影響力。

《老照片》的創刊曾經被列為過去40年中國大陸改革開放50大文化事件之一。1999年起，作為台灣作者，我開始經常在《老照片》上發表圖文稿，於是社方每期出刊後也就固定寄兩本到台灣給我。如此，經歷李登輝總統、陳水扁總統和馬英九總統，寄了15年以上沒有任何問題，即使陳水扁主政兩岸關係最兇險的時候，台灣也沒事先審查大陸寄來的出版品。一直到今天蔡英文總統主政，變成我需要先向文化部申請，要寫一封函說明《老照片》是什麼東西，然後文化部給我批准函，我再傳批准函給海關，如此再走幾天的程序，才終於把雜誌寄到我手中。

曾幾何時，今天的文化部已經成了文化審查部，而且充滿諷刺的是，現任文化部長是李永得，是我們過去跑新聞的同輩人。

1987年，他和徐璐作為《自立晚報》記者，突破國民黨政府的禁令，直闖大陸，成了兩位首次公開訪問大陸的台灣記者。此事當時非常轟動，李永得和徐璐也就成了突破台灣對大陸文化和新聞禁制的自由象徵。時隔30多年，那個充滿自由理想以及衝破兩岸管制的年輕記者李永得，竟變成執行兩岸管制的文化部長。而且，效率還比不上過去。以前是新聞局直接派人管控，有問題的告訴你有問題，沒問題的一聲不吭，直接通關。現在無論什麼內容，海關先扣押住，要你先去跟文化部申報許可，權力姿態比過去高上好幾級，好像刻意炫耀。

剛好，更早幾天，我出席攝影前輩莊靈等人的作品集發表會，由李永得部長主持。一位新上任的文化官員幾次在李永得面前高呼「榮耀台灣」，讓人想起納粹帝國新提拔的文化官員在宣傳部部長戈培爾跟前高喊「德意志萬歲」，如此對權力諂媚，真夠噁心肉麻！不幸的是，李永得其實並不是那樣的人，卻不自主地扮演那樣的角色。這就是蔡政府上行下效官僚體系集體道德的墮落，現在連行政院小編也不僅不把江啟臣放在眼裡，而且也不在乎曾蹲過牢獄、付出生命代價的黨外前輩是什麼東東了。

問題也就在此，民主並不是實施一人一票，贏者取得了權力和民主美名後，就什麼事都可幹。民主是需要幾代執政者長期具體民主行為的累積，形成了價值典範，最後深化為集體的生活文化。它不只是有形的政治制度，更是無形的公共文化涵養。一旦執政者開始做出負面的示範，政治就往反民主方向走，招引而來的必然是另一個更反民主的狠角色，作為平衡之道。這是最悲哀的結局，因為此後民主就永遠回不來了。